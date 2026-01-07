Κίνα: Ετήσια αύξηση 52% στους πυλώνες ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων στα τέλη Νοεμβρίου του 2025

Ο αριθμός των πυλώνων ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων στην Κίνα ξεπερνούσε τα 19,32 εκατομμύρια στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, με ετήσια αύξηση 52%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Μεταξύ αυτών, τα 4,63 εκατομμύρια, ήταν πυλώνες ηλεκτρικής φόρτισης δημόσιας χρήσης, ενώ περισσότερα από 14,7 εκατομμύρια πυλώνες ήταν ιδιωτικής χρήσης με ετήσια αύξηση 36% και 57,8% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Η συνολική παρεχόμενη ηλεκτρική ισχύς των πυλώνων φόρτισης δημόσιας χρήσης πλησίαζε τα 210 εκατομμύρια κιλοβατώρες στα τέλη Νοεμβρίου ή 45,34 κιλοβατώρες κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

