Πρόστιμα για ανασφάλιστα αυτοκίνητα – Τι θα γίνει με όσους δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας

Εντός του Ιανουαρίου θα αποσταλλούν τα πρώτα πρόστιμα στους οδηγούς που έχουν ανασφάλιστα οχήματα καθώς έχει παρέλθει εδώ και καιρό το 15νθήμερο που είχε δώσει η Πολιτεία στους παραβάτες να συμμορφωθούν ασφαλίζοντας τα οχήματά τους και γλιτώνοντας το πρόστιμο.

Μετά λοιπόν από ένα και πλέον μήνα τα πρόστιμα θα βεβαιωθούν στο Taxisnet των παραβατών ιδιοκτητών οχημάτων και θα υποστούν και τις λοιπές κυρώσεις που ορίζει ο ΚΟΚ.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι πρώτες δύο ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ανακάλυψαν 405.000 ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι έχουν «ξεχάσει» να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων ή τα κινούσαν με ληγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια αλλά ο πιο πάνω αριθμός δεν αφορά το σύνολο του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων.

Μετά τη νέα και τρίτη κατά σειρά ηλεκτρονική διασταύρωση θα αποκαλυφθούν κάποιες επιπλέον εκατοντάδες χιλιάδες παραβάτες και θα έχει ελεγχθεί το σύνολο του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων.

Αμέσως μετά την τρίτη ηλεκτρονική διασταύρωση για ανασφάλιστα και χωρίς Τέλη Κυκλοφορίας οχήματα θα ξεκινήσει παράλληλα και η online διασταύρωση για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Carandmotor.gr ο αριθμός των ιδιοκτητών που δεν περνούν από τον τακτικό έλεγχο ξεπερνά τα 2,8 εκατ. οχήματα!

Το πιο σημαντικό ωστόσο της ενοποιημένης βάσης δεδομένων για τα αυτοκίνητα έχει να κάνει με την εκκαθάριση του μητρώου καθώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες θα διαγραφούν τα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και φορτηγά που δεν υπάρχουν και θα μάθουμε επιτέλους ποιος είναι ο πραγματικός στόλος των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα.

Επίσης θα περάσουν σε καθεστώς οριστικής διαγραφής και τα οχήματα που βρίσκονται σε φορολογική ακινησία για πάνω από 7 έτη.

Αν τώρα κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να επαναφέρει στην κυκλοφορία κάποιο από τα διεγραμμένα οχήματα θα καταβάλει ένα παράβολο των 150 ευρώ.

Παράλληλα όταν με ο καλό εγκατασταθούν οι κάμερες καταγραφής παραβάσεων το ειδικό λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μια βάση δεδομένων με πραγματικά στοιχεία αφού θα έχουν διαγγραφεί τα οχήματα «φαντάσματα» και όλα θα λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

Χιλιάδες λάθη

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων συμπεριελήφθηκαν στη λίστα με τους παραβάτες κατόχους εξαιτίας κάποιου λάθους. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αναγνωστόπουλος ξεκαθάρισε ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων έλαβαν προειδοποίηση ότι δεν έχουν ασφαλισμένο το όχημά τους εξαιτίας κάποιου αναγραμματισμού της πινακίδας κυκλοφορίας ή κάποιου λάθος στους αριθμούς κυκλοφορίας ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι έχουν πληρώσει κανονικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους.

Οι παραπάνω ιδιοκτήτες πρέπει να ενημερώσουν την ασφαλιστική τους εταιρεία για το λάθος ώστε στην νέα ηλεκτρονική διασταύρωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026 να έχει διορθωθεί το όποιο λάθος έχει καταγραφεί και να μην τους αποστελεί κάποιο πρόστιμο.

