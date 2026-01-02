Η Porsche ανακαλεί 174.000 οχήματα λόγω προβλήματος στην κάμερα οπισθοπορείας

Η Porsche προχωρά σε μία εκτεταμένη ανάκληση που αφορά περίπου 174.000 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλύπτοντας δημοφιλή μοντέλα όπως τα: 911, Taycan, Panamera και Cayenne.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, NHTSA, τα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσλειτουργία στην προβολή της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος λόγω περιορισμένης ορατότητας.

Τι προκαλεί το πρόβλημα στην κάμερα

Όπως αναφέρει η Porsche, η αιτία εντοπίζεται σε παροδικούς ηλεκτρικούς θορύβους στο σήμα που μεταδίδεται μεταξύ της κεντρικής μονάδας ελέγχου και των καμερών Surround View. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτοί οι θόρυβοι μπορεί να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία της κάμερας οπισθοπορείας, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην έχει πλήρη εικόνα του χώρου πίσω από το όχημα κατά την όπισθεν. Αν και δεν πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά τεχνικά ζητήματα, το πρόβλημα παραβιάζει το ομοσπονδιακό πρότυπο ασφάλειας FMVSS 111, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ορατότητα προς τα πίσω.

Ποια μοντέλα επηρεάζονται από την ανάκληση

Η ανάκληση καλύπτει μεγάλο εύρος μοντέλων και ετών παραγωγής. Συγκεκριμένα, αφορά Porsche 911 μοντέλων 2020 έως 2025, Cayenne και Cayenne E Hybrid από το 2019 έως το 2025, Panamera και Panamera E Hybrid των ετών 2024 και 2025, καθώς και Taycan παραγωγής 2020 έως 2025. Ο συνολικός αριθμός των επηρεαζόμενων οχημάτων αγγίζει τις 174.000 μονάδες, γεγονός που καθιστά την ανάκληση μία από τις μεγαλύτερες της μάρκας για το 2025.

Ποια είναι η λύση και τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η επίλυση του ζητήματος θα γίνει μέσω δωρεάν ενημέρωσης λογισμικού, η οποία θα γίνει σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους Porsche. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν επίσημη ειδοποίηση έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη επιστολή μόλις ολοκληρωθεί, η οποία θα επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του λογισμικού. Η εταιρεία εκφράζει την πρόθεση να ολοκληρώσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους ιδιοκτήτες.

