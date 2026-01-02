search
02.01.2026 12:44

Τέλη Κυκλοφορίας: Μόλις 4 στους 10 τα πλήρωσαν έγκαιρα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

02.01.2026 12:44
kifisos_new

Λιγότερο από το 40% των ιδιοκτητών οχημάτων πλήρωσε εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026.

Από τα συνολικά 6,7 εκατ. οχήματα, μονάχα περίπου 2,5 εκατ. ιδιοκτήτες πλήρωσαν εγκαίρως τα Τέλη Κυκλοφορίας για τη νέα χρονιά, δηλαδή περίπου το 38%. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο 62% πιθανότατα πίστευαν πως θα δοθεί παράταση – κάτι που δεν προβλεπόταν από τα αρμόδια υπουργεία.

Για σύγκριση, το 2024 η εμπρόθεσμη πληρωμή είχε φτάσει το 88%, ενώ το 2023 άγγιξε το 90%, καθώς τότε η προθεσμία είχε παραταθεί μέχρι τις 4 Μαρτίου.

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή

Οι ιδιοκτήτες που δεν εξόφλησαν εγκαίρως θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα εξής πρόστιμα:

25% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει έως τις 31/1/2026

50% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2026

100% (ισόποσο πρόστιμο) από 1/3/2026 και μετά ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης

Αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας

Από 1η Απριλίου 2026 θα ισχύσουν τα αναλογικά τέλη για όσους άρουν την ακινησία των οχημάτων τους.

Η πληρωμή γίνεται αναλογικά:

3 μήνες κυκλοφορίας: 3/12 των ετήσιων τελών

6 μήνες κυκλοφορίας: 6/12 των ετήσιων τελών

Η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Αν απαιτηθεί εκ νέου χρήση του οχήματος, τα ετήσια τέλη καταβάλλονται στο σύνολό τους.

Ακινησία και κατάθεση πινακίδων

Οι ιδιοκτήτες που δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα τέλη κυκλοφορίας θα βεβαιωθούν με πρόσθετο 25%, και η ακινησία θα μπορεί να δηλωθεί μόνο μετά την πληρωμή τους.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου

Δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος)

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πηγή: autotypos.gr

