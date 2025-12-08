search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:01
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

08.12.2025 08:47

Τέλη κυκλοφορίας 2026: 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες IX δεν τα έχουν πληρώσει 23 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας

08.12.2025 08:47
kifisos_kinisi

Χωρίς να έχουν εξοφληθεί παραμένουν σχεδόν τα εννέα στα δέκα ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, παρότι απομένουν μόλις 23 ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής στο τέλος Δεκεμβρίου.

Μέχρι και το Σαββατοκύριακο είχαν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 700.000 από τους περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ, έναντι συνολικού στόχου γύρω στο 1,2 δισεκατομμύριο έως την λήξη της προθεσμίας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες εννέα στα δέκα ευρώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή ολοκληρώνεται τυπικά στις 31 Δεκεμβρίου και, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, το σενάριο νέας παράτασης δεν θεωρείται πιθανό.

Στο παλαιό καθεστώς το υπουργείο Οικονομικών έδινε συχνά παρατάσεις, ακόμη και έως τα τέλη Φεβρουαρίου, παρότι αρχικά τις διέψευδε.

Όσοι, ωστόσο, έχαναν την τελική ημερομηνία βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμο 100% πάνω στο ποσό των τελών, ακόμη και αν η καθυστέρηση ήταν λίγων ημερών.

Ποιο είναι το νέο καθεστώς με τα πρόστιμα

Από τα τέλη του 2025 ισχύει νέο, κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων. Όσοι εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσα στον Ιανουάριο επιβαρύνονται με πρόστιμο 25%, όσοι πληρώσουν τον Φεβρουάριο με 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο φτάνει ξανά στο 100%.

Έτσι, δίνεται ένα περιορισμένο περιθώριο καθυστέρησης με σαφώς μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με το προηγούμενο, καθαρά τιμωρητικό καθεστώς.

Ταυτόχρονα, η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου έχει πλέον κατοχυρωθεί νομοθετικά, ώστε να μην αλλάζει κάθε χρόνο με μια απλή υπουργική απόφαση την τελευταία στιγμή.

Οι προσαυξήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων ανά εξάμηνο.

Κρίσιμο για τα νοικοκυριά που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε πληρωμή, είναι να μην αφήσουν την οφειλή να «τρέξει» μετά τον Φεβρουάριο.

Από την άνοιξη και μετά, η επιβάρυνση είναι εκ νέου ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έγκαιρο προγραμματισμό.

