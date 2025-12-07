search
07.12.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

07.12.2025 15:58

Έρχεται νέο B-SUV από την Kia – Πότε θα παρουσιαστεί

Η Kia ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο πλήρως ηλεκτρικό SUV κατηγορίας Β σχεδιασμένο για την Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Κορεάτικη μάρκα θα παρουσιάσει το νέο EV2, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV «κομμένο και ραμμένο» για Ευρώπη, στις 9 Ιανουαρίου του νέου έτους στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, σε μια εκδήλωση που θα υποδεχτεί επισκέπτες από τις 10 έως τις 18 του μήνα.

Κλασσικός σχεδιασμός και σύγχρονη τεχνολογία

Το νέο EV2 είναι ένα αποτέλεσμα της κλασσικής σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας, με την Kia να το προικίζει με σύγχρονη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, καθώς και έξυπνα χαρακτηριστικά EV και έναν ευρύχωρο και ρυθμιζόμενο χώρο.

«Με το EV2, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα πραγματικά προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό – χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε ο Marc Hedrich, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Αυτό το συμπαγές SUV προσφέρει την καινοτομία και το πνεύμα των μεγαλύτερων EV μας, ενώ παράλληλα ενσωματώνεται άψογα στην καθημερινή ζωή στην Ευρώπη. Σχεδιασμένο, αναπτυγμένο και σύντομα στην Ευρώπη, είμαστε βέβαιοι ότι το EV2 θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υπεύθυνης κινητικότητας σε όλη την περιοχή».

Στις 9 Ιανουαρίου, από τις 10:40 έως τις 11:00 π.μ., οι δημοσιογράφοι που θα παρευρεθούν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026 θα λάβουν πληροφορίες για το πλήρως ηλεκτρικό B-SUV της Kia. Παράλληλα με το EV2 θα παρουσιαστούν και οι νέες σπορ και δυναμικές εκδόσεις GT του EV3, του EV4 Hatchback και του EV5.

Τι κρατάμε:

  • Παγκόσμια πρεμιέρα για το Kia EV2 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
  • Το EV2 έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και σύντομα θα παραχθεί στην Ευρώπη
  • Παράλληλα με το EV2 θα παρουσιαστούν και οι νέες εκδόσεις GT του EV3, του EV4 Hatchback και του EV5

Πηγή: autotypos

