Κινέζοι χειρουργοί διατήρησαν το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της για 5 μήνες

Μια μοναδική στο είδος της επανορθωτική επέμβαση, πραγματοποίησαν Κινέζοι χειρουργοί, οι οποίοι εμφυτεύσαν προσωρινά το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της και το «αφήσαν να διατηρηθεί» για πέντε μήνες πριν το επανατοποθετήσουν στο κεφάλι της!

Η πρωτοφανής διαδικασία διεξήχθη από μια ομάδα μικροχειρουργικής στο επαρχιακό νοσοκομείο Shandong της Τζινάν, μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που είχε η ασθενής στο εργοστάσιο που εργαζόταν, όταν τα μαλλιά της παγιδεύτηκαν σε μηχανήματα κατά τη διάρκεια της βάρδιας της.

Σύμφωνα με τους γιατρούς ο βαρύς εξοπλισμός αποσπάσε μεγάλα τμήματα δέρματος από το τριχωτό της κεφαλής και τον λαιμό της, αποκόπτοντας ολοσχερώς το αυτί της μαζί με τον περιβάλλοντα ιστό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με απειλητικά για τη ζωή της τραύματα, όπου μια ιατρική ομάδα, με επικεφαλής τον Qiu Shenqiang, αναπληρωτή διευθυντή της μονάδας μικροχειρουργικής του νοσοκομείου, διαπίστωσε ότι η συμβατική επανασύνδεση ήταν αδύνατη λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Μια ριζοσπαστική προσέγγιση

Η εφημερίδα South China Morning Post ( SCMP ) ανέφερε ότι οι χειρουργοί αρχικά επιχείρησαν την τυπική ανακατασκευή του τριχωτού της κεφαλής, αλλά η εκτεταμένη αγγειακή βλάβη σήμαινε ότι η ροή του αίματος δεν μπορούσε να αποκατασταθεί αξιόπιστα ώστε να επανατοποθετηθεί αμέσως το αυτί.

Ο Qiu αποκάλυψε ότι το τριχωτό της κεφαλής, ο λαιμός και το δέρμα του προσώπου της γυναίκας ήταν «κομμένα σε πολλά θραύσματα», ενώ το αυτί της ήταν «ολοσχερώς κομμένο μαζί με το τριχωτό της κεφαλής». Χωρίς προηγούμενο παράδειγμα να ακολουθήσει, η ιατρική ομάδα αποφάσισε μια ασυνήθιστη λύση και μόσχευσε το αυτί στην κορυφή του ποδιού της.

Η τεχνική, που ονομάζεται ετερότοπο μόσχευμα, είναι μια παρέμβαση όπου ιστός ή όργανο δότη μεταμοσχεύεται σε διαφορετική θέση από την αρχική ανατομική του θέση. Ενώ χρησιμοποιείται συνήθως στη μικροχειρουργική, σπάνια εφαρμόζεται στην επανασύνδεση του αυτιού.

Γιατί το έβαλαν στο πόδι της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα επέλεξε το πόδι επειδή οι αρτηρίες και οι φλέβες του ταιριάζουν πολύ με το μέγεθος και τη δομή αυτών στο αυτί. Εν τω μεταξύ, το λεπτό δέρμα και οι μαλακοί ιστοί θα απαιτούσαν ελάχιστη αναμόρφωση αργότερα.

Η αρχική διαδικασία μεταμόσχευσης διήρκεσε περίπου 10 ώρες. Οι γιατροί εξήγησαν ότι μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις της διαδικασίας ήταν η επανασύνδεση εξαιρετικά λεπτών αιμοφόρων αγγείων, τα οποία έχουν διάμετρο μεταξύ 0,2 και 0,3 χιλιοστών.

Αρκετές ημέρες αργότερα, η ομάδα αντιμετώπισε μια άλλη επιπλοκή, καθώς η φλεβική παλινδρόμηση, μια απόφραξη της επιστροφής του αίματος, προκάλεσε σκούρο χρώμα στο αυτί, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των ιστών. Για να το αντιμετωπίσουν, στράφηκαν σε χειροκίνητη αφαίμαξη (θεραπευτική φλεβοτομή), δηλαδή στην σκόπιμη αφαίρεση αίματος. Η διαδικασία απαιτούσε σχεδόν 500 μεμονωμένες παρεμβάσεις σε διάστημα πέντε ημερών για τη διατήρηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Διευρύνοντας τα όρια της μικροχειρουργικής

Ενώ το αυτί διατηρούνταν στο πόδι, οι χειρουργοί εργάζονταν για την ανακατασκευή του τριχωτού της κεφαλής και του λαιμού της ασθενούς χρησιμοποιώντας δερματικά μοσχεύματα που ελήφθησαν από την κοιλιά της. Τους επόμενους μήνες, το πρήξιμο είχε υποχωρήσει, η επούλωση προχωρούσε και η παροχή αίματος είχε σταθεροποιηθεί.

Τον Οκτώβριο, πάνω από πέντε μήνες μετά το αρχικό ατύχημα, η ομάδα πραγματοποίησε το τελικό στάδιο της διαδικασίας για την επανατοποθέτηση του αυτιού στην αρχική του θέση. Η εξάωρη χειρουργική επέμβαση ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη πλήρης επανατοποθέτηση αυτού του είδους.

Η ασθενής έχει λάβει έκτοτε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο Qiu αποκάλυψε ότι η δομή του προσώπου της και η λειτουργία των ιστών της έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακάμψει. Η γυναίκα θα χρειαστεί έναν μικρό αριθμό πρόσθετων επεμβάσεων, όπως αποκατάσταση φρυδιών καθώς και αισθητική μείωση ουλών στο πόδι.

«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σώσουμε ζωές, όσο μικρή κι αν είναι η πιθανότητα», δήλωσε ο Τσίου. «Η φιλοσοφία της επιμονής και της προσπάθειας για την αριστεία είναι μια δέσμευση που ενσωματώνεται σε κάθε χειρουργική επέμβαση και σε κάθε πράξη προστασίας της υγείας».

Πηγή: interestingengineering

