search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:39
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 12:07

Ανησυχείτε για τις στατίνες; Δείτε τι δείχνουν τα στοιχεία

02.01.2026 12:07
farmako-new

Λίγα φάρμακα έχουν προκαλέσει τόση μεγάλη συζήτηση όσο οι στατίνες. Οι καρδιολόγοι συχνά τις περιγράφουν ως σωτήριες, ενώ ορισμένοι ασθενείς παραμένουν επιφυλακτικοί για τις παρενέργειες ή ανησυχούν για τη λήψη ενός χαπιού καθημερινά.

Οι στατίνες είναι μια ομάδα φαρμάκων που μπλοκάρουν ένα ένζυμο που ονομάζεται HMG-CoA αναγωγάση. Αυτό το ένζυμο παίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή χοληστερόλης από το ήπαρ. Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία που χρειάζεται το σώμα για να χτίσει τις κυτταρικές μεμβράνες, να παράγει ορμόνες, να παράγει βιταμίνη D και να παράγει χολή, η οποία βοηθά στην πέψη των λιπών.

Επίσης η ουσία αυτή ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος συνδεδεμένη με πρωτεΐνες, σχηματίζοντας σωματίδια γνωστά ως λιποπρωτεΐνες. Οι πιο γνωστές είναι η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) και η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL).

Η LDL συχνά χαρακτηρίζεται ως «κακή χοληστερόλη» επειδή τα υψηλά επίπεδά της μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση λίπους στο εσωτερικό των αρτηριών, ενώ η HDL βοηθά στη μεταφορά της περίσσειας χοληστερόλης πίσω στο ήπαρ. Ένα άλλο σημαντικό λίπος στο αίμα είναι τα τριγλυκερίδια, τα οποία, όταν είναι αυξημένα, αυξάνουν επίσης τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η χοληστερόλη από μόνη της δεν είναι επιβλαβής. Προβλήματα προκύπτουν όταν τα επίπεδα LDL και τριγλυκεριδίων παραμένουν πολύ υψηλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αθηροσκλήρωση, μια πάθηση κατά την οποία οι λιπαρές εναποθέσεις στενεύουν και σκληραίνουν τις αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Μειώνοντας τη χοληστερόλη LDL και τα τριγλυκερίδια, οι στατίνες μειώνουν την πιθανότητα σχηματισμού αυτών των εναποθέσεων.

Οι κλινικές έρευνες και οι παρενέργειες

Μια σημαντική ανασκόπηση διαπίστωσε ότι οι στατίνες μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το μέγεθος του οφέλους εξαρτάται από τον υποκείμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο ενός ατόμου και από το πόσο μειωμένη είναι η LDL χοληστερόλη του. Αντανακλώντας αυτά τα στοιχεία, οι εθνικές οδηγίες συνιστούν στατίνες για πρωτογενή πρόληψη σε άτομα υψηλότερου κινδύνου που δεν έχουν ακόμη εμφανίσει καρδιαγγειακή νόσο και δευτερογενή πρόληψη σε άτομα με εγκατεστημένη νόσο.

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και οι στατίνες έχουν παρενέργειες. Οι πιο συχνές είναι πονοκέφαλος, πεπτικές διαταραχές και ζάλη. Πιο σοβαρές αλλά όχι συχνές ή σπάνιες παρενέργειες περιλαμβάνουν φλεγμονή του ήπατος και μυϊκά προβλήματα.

Μία τέτοια πάθηση είναι η μυοπάθεια, που σημαίνει μυϊκός πόνος ή αδυναμία με αυξημένα επίπεδα κρεατινικής κινάσης, ενός ενζύμου που απελευθερώνεται όταν ο μυϊκός ιστός έχει υποστεί βλάβη. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή μυϊκή βλάβη γνωστή ως ραβδομυόλυση .

Οι στατίνες μπορούν επίσης να προκαλέσουν μια μικρή αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας κυρίως άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη. Ωστόσο, επειδή οι στατίνες μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής σε αυτές τις ομάδες, το συνολικό όφελος υπερτερεί αυτής της μέτριας αύξησης. Οι περισσότερες παρενέργειες είναι αναστρέψιμες μόλις διακοπεί η θεραπεία, ενώ η βλάβη από καρδιακές προσβολές ή εγκεφαλικά επεισόδια μπορεί να είναι μόνιμη.

Ακόμη και το γκρέιπφρουτ μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό των στατινών.

Ενώ οι στατίνες είναι αποτελεσματικές, δεν είναι το μόνο εργαλείο για τη διαχείριση της χοληστερόλης. Τα μέτρα για τον τρόπο ζωής παίζουν κεντρικό ρόλο και συνιστώνται παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Η παχυσαρκία είναι ένας σημαντικός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου.

Μια ανασκόπηση διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης μείωσε το σωματικό βάρος, βελτίωσε τα επίπεδα χοληστερόλης και μείωσε τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο: μειώνει τους παράγοντες που συνδέονται με καρδιακές παθήσεις και διαβήτη τύπου 2.

Οι αλλαγές στη διατροφή είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οι εθνικές οδηγίες συνιστούν τη μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών για να βοηθηθεί η μείωση της LDL χοληστερόλης. Τα κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται συνήθως στο βούτυρο, στα λιπαρά κρέατα και στα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η αντικατάστασή τους με ακόρεστα λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στο ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης. Η στροφή προς φυτικές πρωτεΐνες όπως τα φασόλια, οι φακές και η σόγια μπορεί επίσης να μειώσει την εξάρτηση από το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας.

Οι στατίνες έχουν μεταμορφώσει την καρδιαγγειακή περίθαλψη και έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές. Ωστόσο, παραμένουν αμφιλεγόμενες, γι΄αυτό και η αντιμετώπιση της κακής διατροφής, της σωματικής αδράνειας και της παχυσαρκίας παραμένει κεντρικής σημασίας για τη μείωση του βάρους των καρδιακών παθήσεων μακροπρόθεσμα.

Πηγή: theconversation.com

Διαβάστε επίσης:

Κινέζοι χειρουργοί διατήρησαν το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της για 5 μήνες

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Κακλαμάνη: Επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές

skoupidia thessaloniki (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:37
crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Κακλαμάνη: Επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

1 / 3