Νέα έρευνα: Μπορούν οι επιλογές μας στην οδήγηση να κρύβουν σημάδια μελλοντικής άνοιας;

Τα πρώιμα σημάδια γνωστικής εξασθένησης μπορεί να επηρεάσουν τις συνήθειες μας στην οδήγηση, καθιστώντας τις επιλογές μας σε χρόνους και διαδρομές του ταξιδιού μας, έναν πιθανό δείκτη μελλοντικής ψυχικής υγείας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις διαπίστωσαν ότι η τάση των οδηγών να παίρνουν το αυτοκίνητό τους λιγότερο συχνά και να μένουν σε γνωστές διαδρομές θα μπορούσε να προμηνύει την ανάγκη για έγκαιρη ιατρική παρέμβαση καθώς ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος στο μέλλον.

Σε συνδυασμό με άλλα συμπτώματα, οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οδήγησης ενός ασθενούς μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση. Η ομάδα έδειξε πώς η προσθήκη δεδομένων από συσκευές εντοπισμού GPS σε τυπικές δοκιμασίες ηλικίας και μνήμης, μαζί με άλλους δημογραφικούς παράγοντες, επέτρεψε στους ερευνητές να ανιχνεύσουν με ακρίβεια τη γνωστική έκπτωση μεταξύ ατόμων με προϋπάρχουσα ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) στο 87% των περιπτώσεων.

«Η έγκαιρη αναγνώριση ηλικιωμένων οδηγών που διατρέχουν κίνδυνο ατυχημάτων αποτελεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, αλλά η αναγνώριση ατόμων που δεν είναι ασφαλή είναι δύσκολη και χρονοβόρα», λέει ο νευρολόγος ερευνητής Ganesh Babulal.

«Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιώντας μια συσκευή παρακολούθησης δεδομένων GPS, μπορούσαμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιος είχε αναπτύξει γνωστικά προβλήματα, παρά να εξετάσουμε απλώς παράγοντες όπως η ηλικία, οι βαθμολογίες σε γνωστικά τεστ και το αν είχαν γενετικό παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ».

Τα μεγαλύτερα ταξίδια και η υπερβολική ταχύτητα ανά ταξίδι μειώθηκε όπως μετρήθηκε σε διάστημα 40 μηνών, συγκρίνοντας γνωστικά φυσιολογικά.

Η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 56 ατόμων που είχαν ήδη διαγνωστεί με πρόδρομο της νόσου Αλτσχάιμερ (MCI), συγκρίνοντάς τα με 242 άτομα παρόμοιας δημογραφικής ομάδας χωρίς γνωστικά προβλήματα. Η μέση ηλικία όλων των συμμετεχόντων ήταν 75 έτη.

Η ομάδα εξέτασε τα πρότυπα οδήγησης που καταγράφηκαν αυτόματα από τα οχήματα των εθελοντών σε μια περίοδο μελέτης έως και 40 μηνών, μαζί με αποτελέσματα από καθιερωμένες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων εργασιών που σχετίζονται με τη μνήμη, την προσοχή και την εκτελεστική λειτουργία.

Ακόμα και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία, η εκπαίδευση και ο γενετικός κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ, η ομάδα με MCI παρουσίασε διαφορές στην οδήγησή της με την πάροδο του χρόνου: Συγκεκριμένα οδηγούσε λιγότερο συχνά, σε λιγότερα μέρη, μέσω απλούστερων διαδρομών, ενώ έτρεχε λιγότερο.

Μια ανάλυση των δεδομένων οδήγησης από μόνη της εντόπισε σωστά άτομα με MCI στο 82% των περιπτώσεων. Ενώ οι ερευνητές υποδηλώνουν ότι ένα μέρος αυτού οφείλεται στην αυτορρύθμιση που τείνει να συμβαίνει καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, είναι επίσης πολλά υποσχόμενο ως πρώιμο σημάδι γνωστικής παρακμής.

«Η παρατήρηση της καθημερινής οδηγικής συμπεριφοράς των ανθρώπων είναι ένας σχετικά εύκολος τρόπος παρακολούθησης των γνωστικών δεξιοτήτων και της λειτουργικής τους ικανότητας», λέει ο Babulal.

Ενώ είναι εύκολο να μπείτε στον αυτόματο πιλότο όταν οδηγείτε, ειδικά αν οδηγείτε πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα απαιτεί πολλή πνευματική δύναμη και συντονισμό, κάτι που αποτελεί μέρος του λόγου για τον οποίο οι περισπασμοί είναι τόσο επικίνδυνοι.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να δοκιμάσουν την υπόθεσή τους σε μεγαλύτερες, πιο ποικιλόμορφες ομάδες ανθρώπων, προσθέτοντας παράλληλα και άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, όπως:

ο τύπος οχήματος,

η γεωγραφική περιοχή

άλλες ιατρικές παθήσεις.

«Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό οδηγών που διατρέχουν κίνδυνο νωρίτερα για έγκαιρη παρέμβαση, πριν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα ή παραλίγο ατύχημα, κάτι που συμβαίνει συχνά τώρα» λέει ο Babulal.

«Φυσικά, πρέπει επίσης να σεβόμαστε την αυτονομία, την ιδιωτικότητα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων των ανθρώπων και να διασφαλίζουμε ότι τηρούνται τα ηθικά πρότυπα».

Πηγή: sciencealert

