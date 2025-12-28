search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 14:44

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

28.12.2025 14:44
pyrosvestiki_oxima
φωτογραφία αρχείου

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν συνολικά επτά οχήματα στη περιοχή της Καισαριανής, τα ξημερώματα, εκ των οποίων τα τρία ανήκαν στην ίδια εταιρεία διανομών και σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελούσαν τον βασικό στόχο των δραστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις και στη συνέχεια είδαν τις φλόγες να ξεσπούν σε σταθμευμένα φορτηγά. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε παρακείμενα Ι.Χ., καθώς και σε κοντινό δέντρο.

Από τα τρία επαγγελματικά οχήματα της εταιρείας, το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και τα υπόλοιπα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, δεν εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός ή εμπρηστικός μηχανισμός. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι στα 3 φορτηγά είχε περιχυθεί εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας.

Κάτοικος της περιοχής, το όχημα του οποίου υπέστη ζημιές, περιέγραψε πως ξύπνησε από τους συναγερμούς και τον θόρυβο: «Στην αρχή νόμιζα ότι προσπαθούσαν να κλέψουν αυτοκίνητα. Όταν βγήκα έξω, είδα τις φωτιές και αμέσως κάλεσα την Πυροσβεστική, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί και έφτασε πολύ γρήγορα».

Η έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Δράμα: Χειροπέδες σε 4 Βούλγαρους που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χάος με τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την πόλη – Δεκάδες πεσμένα δένδρα καθώς τα μποφόρ αυξάνονται (Video)

Ιωάννινα: Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:34
doukas_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

1 / 3