Δράμα: Χειροπέδες σε 4 Βούλγαρους που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα

Στη σύλληψη τεσσάρων Βούλγαρων προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Νευροκοπίου οι οποίοι επιχείρησαν να εξέλθουν της χώρας μας μαζί με πέντε πρόβατα.

Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας.

Από τις αρμόδιες αρχές κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν και φυσικά τα πέντε πρόβατα, τα οποία εξετάστηκαν από κτηνίατρο και κατασχέθηκαν, προκειμένου να καταστραφούν δια σφαγής σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χάος με τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την πόλη – Δεκάδες πεσμένα δένδρα καθώς τα μποφόρ αυξάνονται (Video)

Ιωάννινα: Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Τέμπη – Πλακιάς: Νέα μήνυση για το μπάζωμα