Η Citroën παρουσιάζει το όραμά της για το μέλλον στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό στις 9 Ιανουαρίου 2026, η Citroën αποκαλύπτει ένα περίπτερο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητά της: πολύχρωμο, σύγχρονο και φιλόξενο, αναδεικνύοντας όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μάρκας. Σήμερα η Citroën είναι πιο υπερήφανη από ποτέ για την μοναδικότητα της καθώς, καθιστά την κινητικότητα προσιτή, σχεδιάζει ευφυείς λύσεις, προσφέρει άνεση, εστιάζει σε ό,τι έχει πραγματική αξία και απομακρύνει το περιττό, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης, με επιλογές σε κινητήρια σύνολα και αμαξώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών.

Το περίπτερο αποτυπώνει τη δυναμική ενέργεια που βιώνει αυτή την περίοδο η Citroën. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα φρέσκο, ευφυές και ανατρεπτικό πρωτότυπο αυτοκίνητο, το Citroën ELO, το οποίο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα, καθώς και μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο C5 Aircross, φιναλίστ στον θεσμό «Car of the Year», μια ναυαρχίδα που ενσαρκώνει στο έπακρο την τεχνογνωσία της Citroën. Παράλληλα, το πρωτοποριακό AMI, που άνοιξε τον δρόμο της ηλεκτρικής μικροκινητικότητας, αποκαλύπτει για πρώτη φορά σε σαλόνι αυτοκινήτου τη «σκοτεινή» του πλευρά, μέσα από την έκδοση Dark Side, ενώ το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναβιώνει με την παρουσία ενός μονοθεσίου που σηματοδοτεί την είσοδο της Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB Formula E, η οποία συνοδεύτηκε από ένα βάθρο στον πρώτο αγώνα e-Prix της σεζόν στο Σάο Πάολο.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 9:40 π.μ., παρουσία του Xavier Chardon, Διευθύνοντος Συμβούλου της Citroën, και του Pierre Leclercq, Επικεφαλής Σχεδιασμού.

Citroën ELO: Μικρό σε μέγεθος – μεγάλο σε ιδέες

Η Citroën επέλεξε τις Βρυξέλλες για να αποκαλύψει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ELO, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο σχεδιασμένο ως ένα πραγματικό «εργαστήριο ιδεών». Το ELO είναι βαθιά συνδεδεμένο με την κοινωνία και τις εξελισσόμενες συνήθειες ζωής: υπεύθυνο, λειτουργικό, ευφυές, πολυχρηστικό, προσιτό και ξεκάθαρα φιλικό. Συμπαγές σε διαστάσεις (4,10 μ.), αλλά εντυπωσιακά ευρύχωρο, το ELO είναι «το μικρό σε μέγεθος αυτοκίνητο αλλά μεγάλο σε ιδέες». Η 100% ηλεκτρική του αρχιτεκτονική αξιοποιείται στο έπακρο, προσφέροντας έναν αρθρωτό χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, μετατρέποντας το εσωτερικό σε έναν πραγματικό χώρο διαβίωσης. Το ELO κάνει τα πάντα πιο εύκολα: μετακίνηση, χαλάρωση, ψυχαγωγία και τηλεργασία. Σχεδιασμένο για μια ζωή σε διαρκή κίνηση, το ELO χρησιμοποιεί πρακτικά, ανθεκτικά και καινοτόμα υλικά, τα οποία αναπτύχθηκαν από κοινού με τη Goodyear και τη Decathlon, δύο συνεργάτες με εξειδίκευση στους αντίστοιχους τομείς τους.

Με το ELO, δεν είναι ο χρήστης που προσαρμόζεται στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο που προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Η βασική έκδοση διαθέτει τέσσερις θέσεις, με το κάθισμα του οδηγού σε κεντρική θέση, προσφέροντας μια νέα αίσθηση ορατότητας χάρη στο παρμπρίζ 180° και σε ένα σύγχρονο, ευφυές περιβάλλον χειρισμού, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν έναν εξαιρετικά ευρύχωρο χώρο. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί, διευκολύνοντας τη συζήτηση ή την εργασία με τη βοήθεια ειδικής υποστήριξης. Εφόσον απαιτείται, μπορούν να αναπτυχθούν δύο επιπλέον καθίσματα, επιτρέποντας τη μεταφορά έως και έξι ατόμων. Παράλληλα, το εσωτερικό μπορεί να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, σε home cinema, σε πηγή παροχής ενέργειας, καθώς και σε πολλές ακόμη διαμορφώσεις χρήσης.

Το ELO επαναπροσδιορίζει τον κόσμο της κινητικότητας και λειτουργεί ως καταλύτης για κοινές στιγμές με τον/τη σύντροφό σας, την οικογένεια ή τους φίλους σας. Με την μοναδική σχεδίαση και την ευφυΐα του, το ELO εκφράζει το πνεύμα της Citroën και προσφέρει μια φρέσκια ματιά στον κόσμο του αυτοκινήτου.

Nέο C5 Aircross: Το κορυφαίο μοντέλο της μάρκας αλλάζει επίπεδο

Η Citroën παρουσιάζει στις Βρυξέλλες το Νέο C5 Aircross, το οποίο επανατοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV. Πιο χαρισματικό, πιο τεχνολογικά προηγμένο και πιο αποδοτικό, ξεχωρίζει με έναν σχεδιασμό ταυτόχρονα μυώδη και ρευστό, βελτιστοποιημένο αεροδυναμικά.

Στο εσωτερικό, η Citroën προσφέρει μια πραγματικά κορυφαία ταξιδιωτική εμπειρία: γενναιόδωρη ευρυχωρία, εξαιρετικό χώρο για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς και χώρο αποσκευών που παραμένει αμετάβλητος ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα. Ο οδηγός και οι επιβάτες απολαμβάνουν μια καμπίνα υψηλής τεχνολογίας και άνεσης, που ενισχύεται από την ανάρτηση με υδραυλικά μαξιλάρια προοδευτικής απόσβεσης PHC®, τα καθίσματα Advanced Comfort και ένα εκσυγχρονισμένο ταμπλό με μεγάλη κάθετη οθόνη αφής, για ακόμη καλύτερη εργονομία και διαισθητική χρήση. Η οδήγηση γίνεται πιο ξεκούραστη χάρη στις τεχνολογίες υποβοήθησης τελευταίας γενιάς, όπως τα φώτα Citroën Matrix LED και το πακέτο Drive Assist 2.0.

Στον τομέα των κινητήρων, η Citroën προσφέρει μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων επιλογών. Το C5 Aircross διατίθεται ως υβριδικό με αυτονομία έως 950 χλμ., ως plug-in υβριδικό με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ. σε αστικές συνθήκες και σχεδόν 1.100 χλμ. συνολικά, καθώς και σε μια προσιτή και ευέλικτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 520 χλμ.

Citroën Ami Dark Side: Η πιο τολμηρή εκδοχή του αστικού icon

Πρωτοπόρος της ηλεκτρικής μικρο-κινητικότητας εδώ και πέντε χρόνια, το Citroën Ami συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τις αστικές μετακινήσεις. Με σχεδίαση εμπνευσμένη από τον κόσμο του animation, παιχνιδιάρικη συμμετρία και έναν χαρούμενο χαρακτήρα, το Ami έχει προσελκύσει σχεδόν 85.000 χρήστες από το λανσάρισμά του. Στις Βρυξέλλες παρουσιάζει τη «σκοτεινή» του πλευρά με τη νέα έκδοση Ami Dark Side. Ντυμένο στο Black Night – ένα βαθύ ματ μαύρο – και εμπλουτισμένο με λευκά γραφικά στοιχεία, το Ami Dark Side είναι ταυτόχρονα πιο επαναστατικό και πιο κομψό, χωρίς να χάνει το διασκεδαστικό και αντισυμβατικό του πνεύμα.

Παραμένει συμπαγές, 100% ηλεκτρικό και προσβάσιμο από την ηλικία των 16 ετών, μένοντας πιστό στην υπόσχεση της Citroën: εύκολη, ασφαλής, προσιτή, εξατομικευμένη και ξεκάθαρα ανθρωποκεντρική κινητικότητα. Το Ami Dark Side συνεχίζει έτσι να εξερευνά ένα πεδίο που δημιούργησε η Citroën: εκείνο της ήπιας, έξυπνης ηλεκτρικής μικρο-κινητικότητας, σχεδιασμένης για την καθημερινότητα.

Formula E: Η Citroën εντάσσεται σε ένα εμπνευσμένο πρωτάθλημα

Η Citroën γιορτάζει την επίσημη είσοδό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στην αγωνιστική της ιστορία. Βασιζόμενη στην αγωνιστική της κληρονομιά στο Rally Raid, το WRC και το WTCC, η μάρκα προσεγγίζει αυτή τη νέα πρόκληση με την ίδια αποφασιστικότητα: γρήγορη μάθηση, συνεχή εξέλιξη και βιώσιμες επιδόσεις. Η φιλοσοφία αυτή επιβεβαιώθηκε με επιτυχία ήδη από το πρώτο e-Prix της σεζόν, στις 6 Δεκεμβρίου στο Σάο Πάολο, όπου ο οδηγός Nick Cassidy ανέβηκε στο βάθρο.

Η Formula E εκφράζει απόλυτα το πνεύμα της εποχής: μια 100% ηλεκτρική, δυναμική και υπεύθυνη διοργάνωση, που διεξάγεται σε κέντρα πόλεων και απευθύνεται σε ένα νεανικό, συνδεδεμένο και διεθνές κοινό. Παράλληλα, προσφέρει στη Citroën μια εξαιρετική τεχνολογική και επικοινωνιακή πλατφόρμα, καθώς και πηγή έμπνευσης για την ηλεκτρική κινητικότητα του αύριο.

Το μονοθέσιο που εκτίθεται στις Βρυξέλλες φέρει τρικολόρ χρωματισμό, εκφράζοντας την υπερηφάνεια για την εκπροσώπηση της γαλλικής τεχνογνωσίας στην πίστα και ανοίγοντας για τη Citroën ένα νέο αγωνιστικό κεφάλαιο.

Διαβάστε επίσης:

«Απόσυρση για όλους μόνο από τη Citroen»: Αποκτήστε το αγαπημένο σας μοντέλο με διπλό όφελος

Κίνα: Ετήσια αύξηση 52% στους πυλώνες ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων στα τέλη Νοεμβρίου του 2025

Πρόστιμα για ανασφάλιστα αυτοκίνητα – Τι θα γίνει με όσους δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας