08.01.2026 10:46

Η Toyota αποκάλυψε το ανανεωμένο Yaris που θα κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026

08.01.2026 10:46
Το Yaris φέτος θα αναβαθμιστεί προκειμένου να αναδείξει περαιτέρω τις βασικές του αξίες, αλλά κυρίως να ενισχύσει τον ρόλο του ως βασικό παράγοντα στην επιτυχία των ευρωπαϊκών πωλήσεων της Toyota.

Από την κυκλοφορία του το 1999, αποδείχθηκε ως ένα αξιόπιστο και αγαπητό μοντέλο που πραγματοποιεί υψηλά ποσοστά πωλήσεων. Αλλωστε το 2024, τα Yaris και Yaris Cross ήταν τα δύο πιο δημοφιλή πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ενώ το Yaris ήταν το 10ο best-seller όχημα στην ήπειρο με 174.000 πωλήσεις.

Η τελευταία έκδοση της τέταρτης γενιάς Yaris θα συνεχίσει να κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Οι νέες μαύρες ματ ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών δημιουργούν μια πιο τολμηρή εμφάνιση, ενώ στο εσωτερικό, τα καθίσματα έχουν πιο σπορ σχήμα. Διαθέτουν αναβαθμισμένο ύφασμα και κομψό μοτίβο ραφών σε τρεις αποχρώσεις του γκρι.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, το Yaris θα συνεχίσει να προσφέρεται με τα δύο υβριδικά σύνολα. Ο ένα με κινητήρα 1500κ. εκ που αποδίδει 116 ίππους και το άλλο με 130 ίππους.

Η αναβαθμισμένη γκάμα Toyota Yaris θα είναι διαθέσιμη για παραγγελίες σε όλη την Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

