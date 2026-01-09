Η 6η γενιά του Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά σε όλους τους τομείς

Με πάνω από 35 χρόνια ιστορίας, το Clio ήταν ανέκαθεν το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του best seller για τη Renault και στις πέντε προηγούμενες γενιές του. Το πρώτο μοντέλο, που κυκλοφόρησε το 1990, τάραξε τα νερά της αγοράς προσφέροντας ένα επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο των μοντέλων ανώτερων κατηγοριών.

Η 6η γενιά του Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της γκάμας των κινητήρων του. Εξωτερικά διακρίνει κανείς το μακρύτερο καπό, το αυξημένο (κατά 8χλστ.) μεταξόνιο των 2,59μ. και την έντονα δυναμική γραμμή της οροφής, που θυμίζει έντονα compact coupe. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας εμφάνισης είναι η κεραία σε σχήμα πτερυγίου και η ενσωματωμένη αεροτομή. Το αμάξωμα δείχνει και είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει από τα 4,05 στα 4,12μ., με μεγαλύτερους προβόλους και πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο. Το ύψος είναι κατά 11 χιλιοστά αγγίζοντας τα 1,45μ. Η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας, ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό σχήμα των φωτιστικών σωμάτων με το μαύρο πλαίσιο. Το νέο Clio διατηρεί και ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων, που στενεύει στην πίσω γωνία.

Στο εσωτερικό το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη 10,1 ιντσών, με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3). Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης. Το καινούργιο design των καθισμάτων χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα, ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης.

Στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33.7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τρεις νέους κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου, καθώς και το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο του αυτοκινήτου. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B. Οι μηχανολόγοι της Renault αναβάθμισαν τις δυνατότητές του με σκοπό να εξασφαλίσουν κορυφαίο στην κατηγορία του επίπεδο άνεσης, μοναδική ευελιξία και επίπεδο ηχομόνωσης.

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160 ίππων αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Αυτό το σύνολο προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης, κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0- 100χλμ/ώρα σε 8,3δλ.) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας και αποδοτικότητας. Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89γρ/χλμ, ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160 ίππων μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις και να διανύει, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Διαθέτει τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Το νέο Renault Clio διατίθεται και με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2λίτρων που αποδίδει 115 ίππους. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ένα πολύ οικονομικό και εξαιρετικά γρήγορο και κιβώτιο, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο 3κύλινδρο turbo κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120 ίππων, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC, το οποίο αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.

Το νέο Renault Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από 20.900 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Πότε ξεκινά η αποστολή των προστίμων του ΚΟΚ από τις «έξυπνες» κάμερες – Ποιες παραβάσεις καταγράφονται

Σαλόνι Αυτοκινήτου Βρυξελλών 2026: Η Peugeot παρουσιάζει την πλήρη γκάμα της και αποκαλύπτει το νέο Peugeot 408 σε παγκόσμια πρεμιέρα

Η DS Automobiles στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών