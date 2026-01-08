Σαλόνι Αυτοκινήτου Βρυξελλών 2026: Η Peugeot παρουσιάζει την πλήρη γκάμα της και αποκαλύπτει το νέο Peugeot 408 σε παγκόσμια πρεμιέρα

Πιστή στο ραντεβού της στις αρχές της χρονιάς, η PEUGEOT θα είναι παρούσα στην 102η διοργάνωση της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 στο Brussels Expo.

Η νέα αυτή διοργάνωση θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό να (ξανά)ανακαλύψει τον κόσμο της PEUGEOT μέσα από μια εντυπωσιακή γκάμα επιβατικών οχημάτων που συνδυάζουν το γαλλικό χάρισμα, την οδηγική απόλαυση και τη βιώσιμη σχεδίαση.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την 100% ηλεκτρική και υβριδική γκάμα πολλαπλών ενεργειών (Hybrid, Plug-in Hybrid), η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση της μάρκας στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική απόλαυση.

Τα επαγγελματικά οχήματα θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο, με την παρουσίαση λύσεων ειδικά σχεδιασμένων για επαγγελματίες στο ειδικό περίπτερο ProOne.

Στην PEUGEOT, παίρνουμε την απόλαυση στα σοβαρά. Είμαστε αποφασισμένοι να επανεφεύρουμε την απόλαυση της οδήγησης, συνδυάζοντας την εμβληματική μας κληρονομιά με την τεχνολογία αιχμής.

Κάθε στροφή, κάθε επιτάχυνση συνδυάζει απόδοση και ακρίβεια προσφέροντας μια δυναμική εμπειρία οδήγησης που αφυπνίζει τις αισθήσεις. Το στυλ της PEUGEOT συνδυάζει κομψότητα, δυναμισμό και γαλλικό χάρισμα. Όλα αυτά πλαισιώνονται από μια διαρκή προσήλωση στην ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια, αξίες που ικανοποιούν τους πελάτες μας εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες.

Γιατί η οδήγηση πρέπει να είναι πάντα απόλαυση.

Γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ να την επανεφευρίσκουμε.

Η PEUGEOT θα αποκαλύψει στις Βρυξέλλες το νέο PEUGEOT 408. Ένας πραγματικός πρεσβευτής του γαλλικού δυναμισμού και της τόλμης, το νέο PEUGEOT 408 ξεχωρίζει για τον εκφραστικό και συναρπαστικό σχεδιασμό του. Το αποτέλεσμα είναι εγγυημένα εντυπωσιακό.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το ΝΕΟ PEUGEOT E-208 GTi, την απόλυτη έκφραση της οδηγικής απόλαυσης. 100% ηλεκτρικό, συναρπαστικό και εμβληματικό, παρουσιάζεται αποκλειστικά στο Βέλγιο, στο περίπτερο της μάρκας.

PEUGEOT 208: Ακαταμάχητη εμφάνιση με σπορ σχεδιασμό και ακόμη πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Διαθέτει συμπαγές τιμόνι, τρισδιάστατο ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής HD 10 ιντσών και ένα συνολικά εντυπωσιακό εσωτερικό που ξεχωρίζει τόσο σχεδιαστικά όσο και για την ποιοτική κατασκευή του.

PEUGEOT 2008: Το τολμηρό και ευέλικτο SUV. Το compact SUV PEUGEOT 2008 επαναπροσδιορίζει με κομψότητα τους κώδικες της κατηγορίας, με νέες φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω, νέες ζάντες αλουμινίου και νέα, φαρδύτερη μάσκα που ενισχύει τη δυναμική παρουσία του οχήματος. Το εκλεπτυσμένο και φιλόξενο εσωτερικό, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες αφιερωμένες στην άνεση και την ευεξία, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια στιγμή κοινής απόλαυσης.

ΝΕΟ PEUGEOT 308: Το compact hatch που συνδυάζει κομψότητα, επιδόσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Με κομψό και φιλόξενο εσωτερικό και εξοπλισμό σχεδιασμένο για άνεση και ευεξία, κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε απόλαυση για όλους τους επιβάτες. Ο οδηγός και οι επιβάτες απολαμβάνουν άπλετους χώρους και βελτιστοποιημένη άνεση. Με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει Hybrid, Plug-in Hybrid και 100% ηλεκτρικές εκδόσεις, ανταποκρίνεται πλήρως σε κάθε σύγχρονη ανάγκη.

ΝΕΟ PEUGEOT E-308 SW: Με το νέο φωτιζόμενο εμπρός μέρος, τις εντυπωσιακές ζάντες diamond-cut και το τολμηρό χρώμα Ingaro Blue, το νέο PEUGEOT E-308 SW επιβάλλει την προσωπικότητά του, συνδυάζοντας κομψότητα και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Το PEUGEOT E 308 SW προσφέρει υψηλή πρακτικότητα για την καθημερινότητα, με πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε τρία μέρη (40/20/40) με Magic Handles, ένα χειριστήριο που επιτρέπει την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων με μία μόνο κίνηση από τον χώρο αποσκευών. Ο χώρος φόρτωσης φτάνει έως και τα 1.402 λίτρα, καθιστώντας το ένα από τα ελάχιστα ηλεκτρικά station wagon που διατίθενται στην αγορά με αυτά τα χαρακτηριστικά.

PEUGEOT RIFTER: Το combispace γεμάτο ζωή. Το PEUGEOT RIFTER ξεχωρίζει για τον στιβαρό και δυναμικό του σχεδιασμό. Το συνδεδεμένο εσωτερικό του, η υποδειγματική του ευελιξία και η αυτονομία των 343 χιλιομέτρων κατά WLTP προσκαλούν σε κάθε είδους περιπέτεια. Παράλληλα, σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Rifter σε εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου, χάρη στην πλατφόρμα πολλαπλών ενεργειακών επιλογών.

PEUGEOT 3008: Το συναρπαστικό Fastback SUV της PEUGEOT εντυπωσιάζει με την σχεδίαση νέας γενιάς, το μοναδικό Panoramic i-Cockpit® με κυρτή οθόνη 21 ιντσών που προσφέρει μια καθηλωτική, υψηλής τεχνολογίας οδηγική εμπειρία, καθώς και με τις κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις στην κατηγορία του. Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου, η PEUGEOT παρουσιάζει την έκδοση Dual Motor του PEUGEOT E-3008, η οποία διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 213 ίππων κινεί τους εμπρός τροχούς, ενώ ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας 112 ίππων μεταδίδει την ισχύ στους πίσω τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι συνολική απόδοση 325 ίππων με τετρακίνηση και αυτονομία έως 497 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

PEUGEOT 5008: Με τη στιβαρή και κομψή σιλουέτα ενός μεγάλου SUV, που διαθέτει 7 θέσεις και το νέο πανοραμικό PEUGEOT i Cockpit® με την αιρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών. Διατίθεται σε εκδόσεις υβριδικές, Plug-in Hybrid, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικές. Το νέο E-5008 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε 100% ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 502 χιλιόμετρα. Προσφέρεται επίσης σε 100% ηλεκτρική έκδοση Dual Motor με τετρακίνηση και αυτονομία έως 473 χιλιόμετρα, καθώς και σε έκδοση μεγάλης αυτονομίας (Long Range) με έως 668 χιλιόμετρα.

PEUGEOT PARTNER: Tο επαγγελματικό όχημα που έχει σχεδιαστεί για την πόλη. Δημιουργημένο για να απλοποιεί την καθημερινότητα, το συγκεκριμένο van συνδυάζει ευελιξία, ευκολία στο παρκάρισμα και σημαντική ικανότητα φόρτωσης. Κομψό, αθόρυβο και φιλικό προς το περιβάλλον, επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-Partner.

PEUGEOT EXPERT: Το EXPERT προσφέρει πληθώρα διαμορφώσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγελματικού κλάδου. Με ύψος περιορισμένο στα 1,90 μ., εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλα τα πάρκινγκ. Διατίθεται επίσης σε 100% ηλεκτρική έκδοση E Expert.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες που απλοποιούν την καθημερινότητα

Η Peugeot προσφέρει πλέον σε όλους τους πελάτες των ηλεκτρικών της μοντέλων ακόμη πιο ελκυστικές συνδεδεμένες υπηρεσίες. Με στόχο να διευκολύνει την καθημερινή χρήση σε μηδενικές εκπομπές, η PEUGEOT περιλαμβάνει πλέον δύο σημαντικές συνδεδεμένες υπηρεσίες για διάστημα 10 ετών, χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Οι υπηρεσίες e-ROUTES και E-Remote Control, από την 1η Ιουλίου 2025, ενσωματώθηκαν στο πακέτο υπηρεσιών Connect ONE, και περιλαμβάνονται στην τιμή του οχήματος για 10 χρόνια χωρίς συνδρομή.

e-ROUTES: ακόμα πιο βελτιστοποιημένη πλοήγηση για απόλυτη ηρεμία

Η εφαρμογή e-ROUTES, είναι προσβάσιμη απευθείας μέσα στο όχημα — είτε αυτό διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης είτε όχι — μέσω smartphone και λογαριασμού MyPeugeot, λειτουργώντας με mirroring στο σύστημα PEUGEOT i-Connect®.

E-Remote Control: Απομακρυσμένος έλεγχος από το smartphone

Με την εφαρμογή MyPEUGEOT, οι χρήστες παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένοι με το όχημά τους και έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε μια σειρά λειτουργιών:

– Προβολή, εκκίνηση και προγραμματισμός φόρτισης της μπαταρίας. Εκτός από τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, η λειτουργία αυτή επιτρέπει και την αποφυγή περιττής κατανάλωσης, ειδικά με τη δυνατότητα περιορισμού της φόρτισης στο 80%.

– Εκκίνηση και προγραμματισμός θερμικής προετοιμασίας του χώρου επιβατών. Εκτός από την άνεση, η λειτουργία αυτή διατηρεί την αυτονομία όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, αποφεύγοντας τη χρήση της μπαταρίας για θέρμανση ή ψύξη του εσωτερικού.

– Έναρξη και προγραμματισμός προθέρμανσης και προετοιμασίας μπαταρίας (αποκλειστικά για τα PEUGEOT E-5008 και E-3008). Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

