Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου Suzuki e Vitara στην Ελλάδα

Η Suzuki ανακοίνωσε επίσημα τις τιμές του νέου e Vitara για την ελληνική αγορά, ξεκινώντας την εμπορική διάθεση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού SUV της.

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται μέσα στην άνοιξη. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, ήταν πώς τοποθετείται τιμολογιακά ένα ηλεκτρικό Suzuki με SUV προσανατολισμό, μπαταρία έως 61 kWh και δυνατότητα τετρακίνησης. Η απάντηση δίνεται πλέον με σαφήνεια, μέσα από έναν τιμοκατάλογο που δείχνει ότι η ιαπωνική φίρμα επέλεξε μια συγκρατημένη και ανταγωνιστική προσέγγιση.

Το e Vitara δεν αποτελεί μια απλή ηλεκτρική παραλλαγή ενός γνωστού μοντέλου. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό, βασισμένο σε νέα πλατφόρμα ειδικά εξελιγμένη για BEV εφαρμογές. Οι διαστάσεις του το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV, με μήκος 4,27 μέτρα και απόσταση από το έδαφος 180 mm, στοιχεία που μεταφράζονται σε καλή καθημερινή χρηστικότητα και ήπιο off-road προσανατολισμό.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας, 49 και 61 kWh, με εκδόσεις προσθιοκίνητες αλλά και τετρακίνητες, κάτι που εξακολουθεί να είναι σπάνιο στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Η ισχύς φτάνει έως τους 184 ίππους στην τετρακίνητη έκδοση, με έμφαση στην ομαλή απόδοση και στον έλεγχο, περισσότερο παρά στις επιδόσεις εντυπωσιασμού. Το e Vitara διατηρεί τον γνώριμο χαρακτήρα του ονόματος, χωρίς σχεδιαστικές υπερβολές και με σαφή προσανατολισμό στην καθημερινή χρήση.

Διαβάστε περισσότερα στο AutoTypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα 3 φθηνότερα B-SUV του 2026 στην Ελλάδα

Volvo EX60: 810 χλμ. αυτονομίας – Η φόρτιση «εξπρές» που αλλάζει τα δεδομένα

Η DS Automobiles αποκαλύπτει το «Taylor made N°4 Concept» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών