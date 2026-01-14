Η συμφωνία της ΕΕ με την Κίνα για τη θέσπιση κατώτατων τιμών πώλησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αυτοκίνηση

Η συμφωνία της ΕΕ με την Κίνα για την θέσπιση τιμών πώλησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αυτοκίνηση.

Όλα ξεκίνησαν μετά την επίλυση της διαφωνίας των δύο πλευρών σχετικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τους δασμούς με τη θέσπιση ελάχιστων τιμών πώλησης για τα κινεζικά EV που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να καταθέτουν προτάσεις τιμολόγησης για τα ηλεκτρικά μοντέλα τους. Ήδη αυτά έχουν υψηλούς δασμούς, γεγονός που έχει αποτελέσει πηγή εμπορικών εντάσεων της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από τη νέα πολιτική των Κινέζων, οι οποίοι ανταγωνίζονται στα ίσα τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά την κατασκευή αρκετών εργοστασίων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά συνομιλιών για να αναζητήσουν μια εναλλακτική λύση στους δασμούς. Μετά τις συνομιλίες το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, εξέδωσε γραπτές οδηγίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, σχετικά με το πώς οι προσφορές ελάχιστων τιμών θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τους δασμούς.

Η επιβολή των αρχικών δασμών είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Πεκίνου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντίμετρα σε ευρωπαϊκά προϊόντα όπως τα γαλακτοκομικά, το χοιρινό κρέας και τα ποτά. Η προοπτική των κατώτατων τιμών θεωρείται από αρκετούς αναλυτές ως μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης, καθώς τα κινεζικά εργοστάσια θα διατηρούν τα περιθώρια κέρδους τους. Φυσικά οι δασμοί δεν έπληξαν μόνο τους Κινέζους κατασκευαστές, αλλά και τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που είχαν επενδύσει σε εργοστάσια στην Κίνα, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να μεταφέρουν την παραγωγή τους πίσω στην Ευρώπη.

Παρά τους δασμούς, η Κίνα όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά κατάφερε να έχει μεγαλύτερη διείσδυση, αποκομίζοντας ένα πολύ καλό ποσοστό πωλήσεων. Παράλληλα οι όγκοι των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων από την Κίνα στην ΕΕ ανέβηκαν κατακόρυφα, καθώς ήταν πέντε φορές υψηλότεροι τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Επιτροπή ξεκίνησε τον περασμένο μήνα μια επανεξέταση μιας προσφοράς ελάχιστης τιμής και ποσόστωσης εισαγωγής που υπέβαλε ο όμιλος Volkswagen για την αντικατάσταση των δασμών στο ηλεκτρικό SUV Cupra Tavascan που κατασκευάζει στην Κίνα. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας χαιρέτισε σε γενικές γραμμές τις οδηγίες, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, ότι η μετάβαση από τους δασμούς στις κατώτατες τιμές ενδέχεται να περιορίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα για φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα…

Διαβάστε επίσης:

Το BYD Atto2 Comfort προσφέρει αυτονομία 430 χιλιομέτρων (photos)

Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2025

DS Automobiles: Μια προεδρική έκθεση για την 50ή Retromobile