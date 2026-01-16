Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο ο οδηγός μπορεί να συνομιλεί με φυσικό τρόπο (photos)

Mε το νέο και αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, η Volvo παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο στο οποίο ο οδηγός μπορεί να μιλά με φυσικό τρόπο με το Gemini, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google.

Αυτό θα μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάθε διαδρομή, παρέχοντας hands-free έλεγχο για οτιδήποτε έχει σημασία στον δρόμο. Είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένο, ενσωματωμένο σε βάθος στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες λειτουργίες μέσω φυσικής συνομιλίας που λαμβάνει υπόψη τον προηγούμενο διάλογο. Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να θυμούνται συγκεκριμένες εντολές, και μπορούν να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην οδήγηση, καθώς μειώνεται η ανάγκη χρήσης της κεντρικής οθόνης.

Για παράδειγμα, οι οδηγοί μπορούν να ζητήσουν από το Gemini να βρει μια διεύθυνση κράτησης ξενοδοχείου στο email τους, να ελέγξει αν ένα αντικείμενο που αγόρασαν πρόσφατα χωράει στον χώρο αποσκευών του EX60 ή να προτείνει ιδέες για το επόμενο ταξίδι τους. Το μοντέλο διαθέτει την τελευταία έκδοση του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo που πήρε το όνομά του από το πουλί της σκανδιναβικής μυθολογίας και δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να ενεργεί.

Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι το EX60 έχει μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volvo. Μπορεί να καλύψει έως και 810 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση σε διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Μπορεί επίσης να ανακτήσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά, όταν χρησιμοποιεί ταχυφορτιστή 400 kW.

