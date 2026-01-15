Η Citroën αναδεικνύει το εύρος της δημιουργικότητας και της καινοτομίας της με τα εντυπωσιακά, πρωτότυπα μοντέλα της

Η Citroën επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile παρουσιάζοντας περισσότερα από 100 χρόνια δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Για πρώτη φορά, το concept car ELO αποκαλύπτεται στο γαλλικό κοινό, ενσαρκώνοντας ένα τολμηρό όραμα κινητικότητας.

Μαζί με το ELO, η Citroën συγκεντρώνει μια σειρά από εμβληματικά πρωτότυπα μοντέλα της που σημάδεψαν την εποχή τους: 2 CV A, C10, Karin, Activa 1, Xanae και C–Cactus.

Πιστός συμμετέχων από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, ο σύλλογος La Traction Universelle θα εκθέσει ξανά στο περίπτερο της Μάρκας το μοναδικό Traction Avant 15 6 Cabriolet, που παρουσιάστηκε αρχικά το 1976 στην πρώτη έκδοση της Rétromobile. Η επιστροφή του γιορτάζει τόσο την 50ή επέτειο της έκθεσης όσο και την 50ή επέτειο της πρώτης δημόσιας εμφάνισής του στη Γαλλία.

Poissy, 15 Ιανουαρίου 2026 – Με αφορμή τη συμμετοχή της στην 50ή έκθεση Rétromobile, η Citroën προσκαλεί το κοινό να (ξανά)ανακαλύψει την ιστορία της μέσα από ένα περίπτερο αφιερωμένο στον σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και την τόλμη, όπως αποτυπώνονται σε έξι πρωτότυπα μοντέλα της (concept cars). Το περίπτερο αναδεικνύει τις ιστορικές δεσμεύσεις της Μάρκας από το 1919: να καθιστά την κινητικότητα προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, μέσα από χρήσιμες καινοτόμες τεχνολογίες με επίκεντρο την άνεση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλούσια κληρονομιά της Citroën μέσα από τα concept cars που εκτίθενται. Με ξεχωριστό σχεδιασμό και καινοτόμες τεχνολογίες, αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τη Μάρκα, συνδέοντας φυσικά το παρελθόν με το μέλλον.

ELO: η τολμηρή υπογραφή της Citroën που γεφυρώνει το παρελθόν και το μέλλον.

Με το ELO, η Citroën παρουσιάζει ένα concept car που ενσαρκώνει ένα τολμηρό όραμα κινητικότητας, αντλώντας ταυτόχρονα έμπνευση από το δημιουργικό DNA των ιστορικών της πρωτοτύπων. Σχεδιασμένο ως ένα πραγματικό «εργαστήριο ιδεών», το ELO ανταποκρίνεται στα νέα πρότυπα ζωής: συμπαγές (4,10 m), αλλά ευρύχωρο και ευέλικτο, μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα.

Προσαρμόζεται σε κάθε χρήση: μετακινήσεις, απομακρυσμένη εργασία, ελεύθερο χρόνο και χαλάρωση. Αυτή η ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση ακολουθεί τα βήματα του Xanae, πρωτοπόρου στη σχεδίαση οικογενειακού MPV εσωτερικού χώρου, σχεδιασμένου για κοινές στιγμές.

Η αρχιτεκτονική του ELO είναι 100% ηλεκτρική, αξιοποιώντας την ηλεκτροκίνηση για τη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου και προσφέροντας πρωτοφανή ευελιξία διαμόρφωσης. Η κεντρικά τοποθετημένη θέση οδηγού, σε συνδυασμό με πανοραμικό παρμπρίζ 180°, παραπέμπει στην τόλμη του Karin (1980), με την κεντρική θέση οδήγησης και το φουτουριστικό χειριστήριο τύπου joystick. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και ενισχύει την αλληλεπίδραση με τους επιβάτες, χάρη στη δυνατότητα περιστροφής του καθίσματος ώστε να δημιουργείται ένας κοινός χώρος εργασίας ή κοινωνικής συνεύρεσης.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το ELO υιοθετεί μια χαρακτηριστική σιλουέτα MPV, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του μονοκόκ (mono-volume), σε συνέχεια του C10 (1956), γνωστού για την ασυνήθιστη αισθητική του και τον εξαιρετικό εσωτερικό του χώρο. Αυτή η πρωτοτυπία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Citroën: να τολμά να δημιουργεί νέες μορφές για να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Το ELO ευθυγραμμίζεται επίσης με την οικολογικά υπεύθυνη προσέγγιση που εγκαινίασε το C-Cactus (2007), ανοίγοντας τον δρόμο για την απλότητα και την ανακύκλωση υλικών. Ανακυκλωμένα υφάσματα από υπολείμματα του Oli, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Decathlon, αντανακλούν την ίδια φιλοσοφία βιώσιμης καινοτομίας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή τη δημιουργικότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, το ELO ενσαρκώνει ένα δημιουργικό, αισιόδοξο και προσανατολισμένο στην ευεξία όραμα της Citroën, μετατρέποντας κάθε καθημερινή διαδρομή σε μια μοναδική εμπειρία.

2CV A – 1939: o πρωτοπόρος της Citroën που άνοιξε τον δρόμο της επιτυχίας

«Τέσσερις τροχοί κάτω από μια ομπρέλα» – έτσι οριζόταν το πρόγραμμα TPV (Toute Petite Voiture) που ξεκίνησε το 1936. Στόχος του ήταν η δημιουργία ενός οικονομικού αυτοκινήτου, ικανού να μεταφέρει τέσσερα άτομα και 50 κιλά αποσκευών με 50 km/h, προσφέροντας παράλληλα μέγιστη άνεση.

Το 1939 ξεκίνησε η παραγωγή μιας πρώτης σειράς 250 μονάδων, ενόψει του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού. Η εκδήλωση, προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, ακυρώθηκε καθώς η Γαλλία εισήλθε στον πόλεμο. Όλα τα οχήματα καταστράφηκαν, εκτός από τέσσερα. Το πρώτο ανακαλύφθηκε το 1968 και έκτοτε αποκαταστάθηκε πλήρως – είναι αυτό που εκτίθεται στο περίπτερο. Τα άλλα τρία βρέθηκαν το 1997 στη σοφίτα μιας αγροικίας στον ιστορικό χώρο του κέντρου δοκιμών Citroën La Ferté Vidame, στο Eure-et-Loir.

Πρωτοπόρο στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, το 2 CV περιλάμβανε ορισμένα εμβληματικά χαρακτηριστικά, όπως το αφαιρούμενο πίσω κάθισμα, τα οποία σήμερα βλέπουμε στο concept car ELO.

C10 – 1956: σχεδίαση διαμορφωμένη από την αεροδυναμική

Μόνο η Citroën θα τολμούσε, το 1956, να παρουσιάσει ένα concept με τόσο τολμηρή και συμπαγή αρχιτεκτονική. Ελαφρύ, οικονομικό και τεχνολογικά μπροστά από την εποχή του, το design του βασίστηκε σε αεροναυπηγικές τεχνικές. Με το παρατσούκλι «σταγόνα νερού» από τους δημιουργούς του, το C10 εντυπωσίασε χάρη στη δυναμική σιλουέτα του.

Karin – 1980: στην αιχμή της ηλεκτρονικής καινοτομίας

Το Karin είναι ένα πυραμιδοειδές concept car, σχεδιασμένο από τον γαλλοϊταλό σχεδιαστή Trevor Fiore. Δημιουργήθηκε ως άσκηση ύφους, εξερευνώντας μια νέα γραμμή οχήματος για να αξιολογηθεί η αντίδραση του κοινού. Ο αντίκτυπος του Citroën Karin στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1980 ήταν ιδιαίτερα σημαντικός.

Το concept αυτό διέθετε καινοτόμο εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονική οθόνη πληροφοριών οδήγησης και σύστημα παρακολούθησης κατάστασης του οχήματος. Η φωτεινή σχεδίασή του και η κεντρική θέση οδήγησης ενέπνευσαν το ELO, προσφέροντας μεγαλύτερο χώρο και ευελιξία.

Activa 1 – 1988: προηγμένες τεχνολογίες εντός του οχήματος

Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του 1988 και αποτέλεσε ένα νέο ερευνητικό πρωτότυπο, συνδυάζοντας υδροπνευματική ανάρτηση υψηλής πίεσης με ενσωματωμένη ηλεκτρονική διαχείριση. Η σύγκλιση αυτών των τεχνολογιών υποσχόταν σημαντική πρόοδο στην άνεση, την οδική συμπεριφορά, την οδηγική απόλαυση και την ασφάλεια.

Τρεις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, συνδεδεμένες με το υδραυλικό σύστημα, διαχειρίζονταν υποβοηθούμενες λειτουργίες όπως η ανάρτηση, η διεύθυνση και το φρενάρισμα. Το Activa 1 ήταν το πρώτο concept της Citroën που διέθετε head-up display και πολλαπλές οθόνες, προαναγγέλλοντας το σήμερα.

Xanae – 1994: οικογενειακή επαναπροσέγγιση του εσωτερικού χώρου

Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1994 και το concept Xanae ενσαρκώνει μια επιτυχημένη σύνθεση νέων προσεγγίσεων σε επίπεδο σχεδίασης, οδικής συμπεριφοράς και φιλικής ατμόσφαιρας.

Το MPV αυτό ξεχώρισε με ιδιαίτερα καινοτόμο εμφάνιση. Η πρόσβαση στο εσωτερικό διευκολυνόταν από δύο πόρτες χωρίς κεντρική κολόνα και περιστρεφόμενα εμπρός καθίσματα, επιτρέποντας στους επιβάτες να κάθονται αντικριστά.

Το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα, με στρογγυλεμένο σχεδιασμό, προσέφερε εξαιρετική άνεση. Η ιδέα των περιστρεφόμενων εμπρός καθισμάτων, που υιοθετείται και στο ELO, μετατρέπει το MPV σε έναν πραγματικό «χώρο διαβίωσης» εντός του οχήματος.

C-Cactus – 2007: βιώσιμη σχεδίαση

Παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2007 και σηματοδότησε μια νέα αυτοκινητιστική προσέγγιση της Citroën, ανταποκρινόμενη σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Χάρη στην υβριδική τεχνολογία HDi και με τιμή συγκρίσιμη με ενός οικογενειακού sedan εισαγωγικού επιπέδου, το C-Cactus εξερεύνησε νέες σχεδιαστικές φιλοσοφίες, παραλείποντας σκόπιμα ορισμένα μη απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να επικεντρωθεί στην ευεξία των

επιβατών. Ως ένα από τα πρώτα concept που ενσωμάτωσαν ανακυκλωμένα υλικά, το C-Cactus άνοιξε τον δρόμο για το ELO.

50 χρόνια Retromobile: η επιστροφή του Traction Avant 15-6 Cabriolet του 1939

Τα πρώτα πρωτότυπα 15-6 Cabriolet κατασκευάστηκαν το 1939, για να συμπληρώσουν τη γκάμα Traction Avant, δίπλα στις εκδόσεις μακρύ αμάξωμα, λιμουζίνα και οικογενειακή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν μόλις τρία αυθεντικά πρωτότυπα 15-6 cabriolet με εξακύλινδρο κινητήρα, μεταξύ των οποίων και το κόκκινο Traction Avant 15-6 Cabriolet που εκτίθεται στη Rétromobile.

Η Citroën έχει την τιμή να παρουσιάσει αυτό το σπάνιο αριστούργημα, το οποίο είχε ήδη εκτεθεί στην πρώτη έκδοση της Rétromobile το 1976, με την υποστήριξη του συλλόγου La Traction Universelle. Η Μάρκα ευχαριστεί τον σύλλογο και είναι περήφανη που φιλοξενεί έναν τόσο πιστό συνεργάτη: 50 χρόνια πάθους και κληρονομιάς, που αποτυπώνονται μοναδικά σε αυτό το εξαιρετικό εξακύλινδρο Traction Avant.

Λίγοι σύλλογοι μπορούν να υπερηφανεύονται για έναν στόλο σχεδόν 3.000 οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού μοντέλου που γιόρτασε την 50ή επέτειο της έκθεσης, όπως ακριβώς και στην εναρκτήρια διοργάνωση του 1976.

