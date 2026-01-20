search
20.01.2026 11:38

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία: Πώς η Volkswagen ενισχύει την οδική ασφάλεια μοιράζοντας στοιχεία

20.01.2026 11:38
credit: AP

Volkswagen εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αξιοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από οχήματα πελατών σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Μετά τη Γερμανία, το νέο πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας επιβατικά οχήματα της Volkswagen, με τα Επαγγελματικά της γερμανικής μάρκας, αλλά και αυτοκίνητα των, Skoda και Audi να ακολουθούν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσα από δεδομένα που προέρχονται από πραγματικά και σύνθετα σενάρια κυκλοφορίας – όπως περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών και ποδηλατών ή απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα.

Οι βελτιώσεις αυτές θα μεταφέρονται στους πελάτες μέσω ενημερώσεων λογισμικού, ενισχύοντας τόσο την άνεση όσο και την ενεργητική ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση, ενώ η συμμετοχή των πελατών βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Η ακριβότερη BMW στην Ελλάδα έχει 748 ίππους – Πόσο κοστίζει

