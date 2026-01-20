Κακοκαιρία: Πώς τοποθετούμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες και τις χιονοκουβέρτες (video)

Η κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τις επόμενες μέρες τη χώρα μας έχει αναγκάσει πολλούς οδηγούς να προμηθευτούν αντιολισθητικές αλυσίδες και χιονοκουβέρτες για τα αυτοκίνητά τους.

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Newsroom»,ο Δημήτρης Μεντάκης εξήγησε πώς πρέπει να βάλουμε σωστά τις αλυσίδες. «Η αλυσίδα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να γράφει και τα νούμερα του ελαστικού πάνω στο κουτί ώστε να είναι η κατάλληλη. Κοιτάζουμε πρώτα να είναι ξεμπλεγμένη. Ερχόμαστε στο όχημα, πάνω στο ελαστικό μας, την απλώνουμε, το οδόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και να μην έχει χιόνι. Περνάμε την αλυσίδα περιμετρικά, ανεβαίνουμε πίσω από τον τροχό μας, ασφαλίζουμε το κούμπωμα τον κρίκο τον εξωτερικό της εξωτερικής αλυσίδας. Σπρώχνουμε το συρματόσχοινο στο πίσω μέρος του τροχού. Μετά κάνουμε την ίδια διαδικασία στην κάτω πλευρά της αλυσίδας ενώνουμε και με δύναμη και τραβάμε όσο πιο σφιχτά γίνεται. Οδηγούμε περίπου για 50-100 μέτρα, η αλυσίδα μας έχει πάρει τη σωστή θέση του τροχού, κι αν χρειαστεί βγαίνουμε έξω, σφίγγουμε λίγο για να είναι πάντα τεντωμένη η αλυσίδα πάνω στον τροχό μας», είπε αρχικά.

Οι χιονοκουβέρτες

Στη συνέχεια, ο κ. Μεντάκης μίλησε για τις χιονοκουβέρτες, λέγοντας πως «είναι πιο απλή διαδικασία, αλλά πάλι πρέπει να είναι το σωστό νούμερο. Βάζουμε την χιονοκουβέρτα περνάμε από πάνω ώστε να έρθει στο πίσω μέρος του τροχού και τη φοράμε σαν να θέλουμε να το σκεπάσουμε να μη κρυώσει. Κάνουμε το αυτοκίνητο λίγο πίσω ώστε να έρθει στο κάτω σημείο που πατάει και να το κουμπώσουμε».

«Είναι πολύ σημαντικό όταν φτάσουμε στον προορισμό να αφαιρέσουμε τις χιονοκουβέρτες», προειδοποίησε. «Όταν φτάσουμε στον προορισμό μας πρέπει να τις αφαιρέσουμε από το λάστιχο γιατί είναι ένα βρεγμένο πανί και με το κρύο θα παγώσει και θα κολλήσει στο οδόστρωμα».

Οι τιμές για τις αντιολισθητικές αλυσίδες κυμαίνονται από 35-300 ευρώ. Οι χιονοκουβέρτες, από την άλλη πλευρά, κυμαίνονται από 32-90 ευρώ.

