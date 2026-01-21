Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

Η Chery το 2025 ενίσχυσε την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά.

Την περασμένη χρονιά η Chery πούλησε παγκοσμίως 2.806.393 αυτοκίνητα, αριθμός που υποδηλώνει αύξηση 7,77% σε σχέση με τα 2.603.916 του 2024.

Πολύ καλές ήταν και οι πωλήσεις της Chery στην ελληνική αγορά. Παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό τον Ιούλιο του 2025, με τα SUV Tiggo 7 και Tiggo 8, ενώ από τον Σεπτέμβριο ήρθε και το Chery Tiggo 4.

Το τελευταίο 3μηνο της χρονιάς, με το Tiggo 4 σε πλήρη διάθεση και το όνομα της εταιρείας να γίνεται γνώριμο σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού, οι ταξινομήσεις της Chery Greece αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό, φτάνοντας τελικά συνολικά τα 1.027 αυτοκίνητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο η Chery βρέθηκε στην 9η θέση των πωλήσεων του μήνα και στην πρώτη μεταξύ των εταιρειών από την Κίνα, κλείνοντας ιδανικά μια άκρως επιτυχημένη χρονιά.

