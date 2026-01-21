Το πιο εντυπωσιακό supermini της αγοράς ήρθε στην Ελλάδα

Στην κατηγορία των supermini, όπου ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός από ποτέ, δεν αρκεί πια απλώς να είσαι οικονομικός ή πρακτικός. Πρέπει να ξεχωρίζεις.

Να έχεις χαρακτήρα, εικόνα, τεχνολογία και μια πρόταση που να «μιλά» τόσο στον νέο οδηγό της πόλης όσο και σε εκείνον που ζητά κάτι παραπάνω από το καθημερινό του αυτοκίνητο. Και κάπου εδώ, το νέο Renault Clio επιστρέφει στην ελληνική αγορά με σαφή στόχο: να υπενθυμίσει γιατί παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και εμπορικά μοντέλα της κατηγορίας.

Η ανανέωση του Clio δεν είναι επιφανειακή. Η Renault δούλεψε ξεκάθαρα πάνω στη σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου, δίνοντάς του μια πιο «ώριμη» αλλά και πιο δυναμική παρουσία. Η νέα εμπρός όψη με τη φαρδύτερη μάσκα, τα ανασχεδιασμένα LED φώτα και τα πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα ημέρας, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη στον δρόμο.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

Ποιες είναι οι ακριβότερες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης

Κακοκαιρία: Πώς τοποθετούμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες και τις χιονοκουβέρτες (video)