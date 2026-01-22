search
22.01.2026 11:16

Η Lamborghini έκανε ρεκόρ πωλήσεων το 2025 – Πόσα αυτοκίνητα ήρθαν στην Ελλάδα

Με «σπασμένα φρένα» συνεχίζει την ανοδική της πορεία η Lamborghini, σπάζοντας άλλο ένα ρεκόρ πωλήσεων.

Μετά τις 10.112 πωλήσεις το 2023 και την αύξηση 6% το 2024, η Lamborghini συνεχίζει τις επιτυχίες καταγράφοντας 10.747 πωλήσεις μέσα στο 2025. Η ιταλική μάρκα δείχνει να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές των κανονισμών ρύπων, με τα υβριδικά της μοντέλα να συνεχίζουν για άλλη μια χρονιά να καίνε καρδιές.

Και για να αντιληφθεί για τι μέγεθος επιτυχίας μιλάμε, χρειάζεται μόνο να αναφέρουμε πως μία δεκαετία πριν, στη Lamborghini πανηγύριζαν για το τότε ρεκόρ πωλήσεων των… 3.245 αυτοκίνητων!

