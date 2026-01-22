Οδηγούμε το τετρακίνητο Cupra Terramar 2.0 TSI με τους 265ps

Η Cupra με το Terramar μας θυμίζει πώς πρέπει να είναι τα αυτοκίνητα που προσφέρουν υψηλά επίπεδα συγκίνησης και άριστη οδηγική συμπεριφορά. Τολμηρό και επιβλητικό, κατάφερε να γίνει ένα απόλυτα οδηγοκεντρικό αυτοκίνητο με έναν δίλιτρο turbo κινητήρα 265 ίππων, χωρίς καμιά ηλεκτρική υποβοήθηση και μόνιμη τετρακίνηση.

Αντλεί έμπνευση από το ιστορικό οβάλ Autodromo de Terramar, πίστα που χτίστηκε το 1923 στην Καταλονία. Η σύντμηση των λέξεων «Terra» (γη) και «Mar» (θάλασσα) είναι μια ένδειξη ισορροπίας μεταξύ σταθερότητας και ελευθερίας. Η σχεδίαση ακολουθεί πιστά την έντονη φιλοσοφία της ισπανικής εταιρείας, με πολλά σπορ στοιχεία και δυναμικές αναλογίες. Στο μπροστινό μέρος διακρίνετε το μακρύ και φαρδύ καπό, καθώς και τα μεγάλα φωτιστικά σώματα led matrix με τρεις τριγωνικούς προβολείς. Στο πλάι υπάρχουν έντονες ακμές, ενώ διακρίνονται οι αεριζόμενοι δίσκοι με τις δαγκάνες να είναι βαμμένες σε μπρούτζινο χρώμα. Οι φουσκωμένοι θόλοι το κάνουν πιο επιθετικό, ενώ πίσω η οροφή είναι σχετικά ψηλά, δίνοντας στο αυτοκίνητο περισσότερο όγκο. Στο πίσω μέρος υπάρχει, επίσης, μια φωτιζόμενη μπάρα που ενσωματώνει το σήμα της εταιρείας, καθώς και ένας μεγάλος διαχύτης που δίνουν σπορ και παράλληλα επιβλητική διάσταση.

Το εσωτερικό παραμένει πιστό στις αρχές της μάρκας. Υπάρχουν πολλές χαλκόχρωμες επιφάνειες το οποίο το διαφοροποιούν αρκετά από τον ανταγωνισμό. Τα μπάκετ εμπρός καθίσματα είναι ιδιαίτερα άνετα, με καλή πλευρική στήριξη, ενώ το DNA της μάρκας αναδεικνύεται περαιτέρω με το επίπεδο στο κάτω μέρος του τιμονιού, το οποίο διαθέτει ευδιάκριτα κουμπιά για την εκκίνηση του αυτοκινήτου και την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης. Υπάρχουν αρκετοί διακόπτες που αυξάνουν την εργονομία, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός παραπέμπει σε περισσότερη πολυτέλεια. Υπάρχουν δύο ποτηροθήκες, βάση ασύρματης φόρτισης, δύο θύρες USB-C, καθώς και έναν καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο. Επιπλέον, στο πίσω μέρος της καμπίνας υπάρχουν επιπλέον θύρες USB-C, αεραγωγοί και χειριστήρια θερμοκρασίας για τους επιβάτες.

Η άνεση τόσο εμπρός όσο και πίσω είναι εμφανέστατη, με τους πίσω επιβάτες να έχουν ικανοποιητικό χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι. Μάλιστα το πίσω κάθισμα, μπορεί να μετακινηθεί κατά 15 πόντους, ρυθμίζοντας έτσι τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ από τα 540 έως τα 642 λίτρα. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο αποθηκευτικός χώρος φθάνει τα 1.620 λίτρα. Μια οθόνη 10,25″ εκτελεί χρέη πίνακα οργάνων, προσφέροντας διάφορες επιλογές προβολής, ενώ το head up display επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει την ταχύτητα και άλλες πληροφορίες χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη αφής 12,9″, τοποθετημένη σε σημείο που παραμένει εντός του οπτικού πεδίου κατά την οδήγηση. Το μενού του infotainment είναι πλήρως διαμορφώσιμο, ενώ έχει συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto που γίνεται ασύρματα. Πολύ καλό είναι και το ηχοσύστημα με τα 12 ηχεία που φέρει την υπογραφή της Sennheiser.

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας δίλιτρος TSI κινητήρας που αποδίδει 265 ίππους και 400 Nm ροπής, με την δύναμη αυτή να περνάει και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός DSG αυτόματου κιβωτίου επτά σχέσεων και χωρίς απολύτως καμία ηλεκτρική υποβοήθηση. Οι επιδόσεις είναι πολύ καλές. Από την στάση μέχρι και τα πρώτα 100 χλμ./ώρα χρειάζεται 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα του φτάνει τα 243 χλμ/ώρα. Στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια της οδήγησης είχαμε τρία προγράμματα οδήγηση (Comfort, Performance, Individual), καθώς και την επιλογή Off-Road. Οι εκτός ασφάλτου δυνατότητές περιορίζονται σε βατές διαδρομές, καθώς διαθέτει χαμηλό προφίλ ελαστικού. Αυτό σε συνδυασμό με την απουσία ρεζέρβας, μπορεί να σε φέρουν σε άσχημες καταστάσεις τον οδηγό, αφού υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα σχιστούν τα ελαστικά. Το μήκος του είναι 4,52μ, το πλάτος είναι 1,86μ και το ύψος 1,58μ, γεγονός που από τη μία καταφέρνει να δείχνει μεγαλύτερο και από την άλλη δίνει πολλούς χώρους στους επιβάτες.

Το δυνατό του στοιχείο είναι η πολύ καλή πρόσφυση, η οδηγική απόλαυση και η καλή συμπεριφορά του. Σε αυτό συμβάλλουν οι σφικτές και καλά «σεταρισμένες» αναρτήσεις. Εμπρός έχει αναρτήσεις ΜακΦέρσον και πίσω πολλαπλούς συνδέσμους και σύστημα διεύθυνσης κρεμαγέρας με ηλεκτρομαγνητική υποβοήθηση. Παρά το βάρος των 1.750 κιλών, το Terramar δεν εμφανίζει κλίσεις στις στροφές, με τα φρένα να κάνουν ακούραστα την δουλειά τους. Όσο για την κατανάλωση, όταν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο γνωρίζεις ότι η κατανάλωση θα είναι υψηλή. Και επειδή δεν μπορείς να το οδηγήσεις ήρεμα, αυτή ξεφεύγει εύκολα σε διψήφιο νούμερο. Όμως με πολύ συντηρητική οδήγηση, αυτή μπορεί να βρεθεί κοντά στα 8,5 λίτρα/100χλμ.

Στα αρνητικά του αυτοκινήτου βάζουμε τον θόρυβο που περνάει στην καμπίνα όταν το αυτοκίνητο κινείται σε χωμάτινες διαδρομές, την περιορισμένη περιφερειακή οπτική, την μεγάλη κατανάλωση καυσίμου και το χαμηλό προφίλ των ελαστικών που στέκεται εμπόδιο για εκτός δρόμου διαδρομές. Στα θετικά σίγουρα μπαίνουν οι καλές επιδόσεις, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, η σχεδίαση, αλλά και η διασκεδαστική οδήγηση. Σίγουρα είναι ένα από τα αυτοκίνητα που χαρίζει διάπλατα χαμόγελα όχι μόνο στον οδηγό, αλλά και στους επιβάτες, που για να το αποκτήσουν θα πρέπει να δώσουν 48.990 ευρώ για την δίλιτρη έκδοση.

