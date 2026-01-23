Φθηνότερο στην Ελλάδα το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Suzuki – Οι τιμές

Η Suzuki δεν είναι από τις μάρκες που αλλάζουν στρατηγική κάθε φορά που αλλάζει η μόδα. Στην ελληνική αγορά έχει χτίσει το όνομά της πάνω σε αυτοκίνητα με ουσία, αξιοπιστία και ξεκάθαρη σχέση τιμής-αξίας.

Και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζεται στο νέο S-Cross, το οποίο με τις νέες τιμές στην Ελλάδα επανατοποθετείται δυναμικά ως μία από τις πιο συμφέρουσες επιλογές στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Σε μια περίοδο που τα περισσότερα SUV έχουν ακριβύνει αισθητά, η Suzuki ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όχι με εκπτώσεις στον εξοπλισμό ή στην ποιότητα, αλλά με μια συνολικά πιο ώριμη και ρεαλιστική πρόταση, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα αγοραστή.

Το νέο S-Cross δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ακρότητες. Δεν κυνηγά coupe σιλουέτες ούτε «ψαγμένα» σχεδιαστικά τρικ. Είναι ένα SUV σχεδιασμένο με γνώμονα την καθημερινότητα και αυτό φαίνεται από την πρώτη επαφή. Οι διαστάσεις του είναι ιδανικές για την ελληνική πραγματικότητα. Κινείται άνετα στην πόλη, χωρίς να σε αγχώνει στο παρκάρισμα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει επαρκείς χώρους για οικογένεια, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και ξεκούραστη, η ορατότητα καλή και η εργονομία χωρίς εκπλήξεις. Ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να χρησιμοποιείται κάθε μέρα.

