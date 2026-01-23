search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:32
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 10:37

Τα δύο compact SUV της Volkswagen που κάνουν τα πάντα – Οι τιμές

23.01.2026 10:37
DB2023AU00636_large

Η Volkswagen έχει χτίσει τη φήμη της στην ελληνική αγορά πάνω σε μια απλή αλλά δύσκολη συνταγή: αυτοκίνητα που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, χωρίς υπερβολές και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Στην πιο κρίσιμη κατηγορία της εποχής, αυτή των compact SUV, η γερμανική μάρκα κατεβαίνει με δύο προτάσεις που καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης. Τα Volkswagen Taigo και Volkswagen T-Cross δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με ακρότητες, αλλά να προσφέρουν ουσία, ευελιξία και τεχνολογία εκεί που πραγματικά μετράει. Και το σημαντικότερο: σε μια αγορά όπου οι τιμές έχουν ξεφύγει, οι εκδόσεις τους ξεκινούν από επίπεδα που παραμένουν προσβάσιμα, ακόμα και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Η προσέγγιση της Volkswagen είναι απλή και γι’ αυτό αποτελεσματική. Το Taigo απευθύνεται σε εκείνον που θέλει κάτι πιο συναισθηματικό, με coupe γραμμή και πιο lifestyle προσανατολισμό. Το T-Cross, από την άλλη, είναι η πιο ορθολογική πρόταση: κάθετο SUV, πρακτικό, με έμφαση στη χρηστικότητα και την καθημερινή ευκολία. Και τα δύο όμως πατούν πάνω στο ίδιο τρίπτυχο: σωστές διαστάσεις, αποδοτικοί κινητήρες και τεχνολογία με ουσία, χωρίς υπερβολές.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Φθηνότερο στην Ελλάδα το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Suzuki – Οι τιμές

Αυτά είναι τα best-seller αυτοκίνητα στην Ελλάδα για το 2025 – Όλες οι κατηγορίες

Οδηγούμε το τετρακίνητο Cupra Terramar 2.0 TSI με τους 265ps

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Επτά θάνατοι και 613 εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα (video)

KATEXAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Ποιοι προάγονται, ποιοι αποστρατεύονται

trump-2347823
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω με τη Γροιλανδία – Τι υποστηρίζει ο βιογράφος του

valentino-kideia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Valentino: Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά τον εμβληματικό σχεδιαστή (Video/Photos)

kalliakmanis-pagoni
MEDIA

«Αρπάχτηκαν» Παγώνη και Καλλιακμάνης για τις πλημμύρες – «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου» – «Σε μένα κάνεις επίθεση;» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:30
paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Επτά θάνατοι και 613 εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα (video)

KATEXAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Ποιοι προάγονται, ποιοι αποστρατεύονται

trump-2347823
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω με τη Γροιλανδία – Τι υποστηρίζει ο βιογράφος του

1 / 3