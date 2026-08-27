Άγρια δολοφονία στα κατεχόμενα: Γυναίκα μαχαίρωσε 30 φορές τον σύζυγό της και παραδόθηκε – Τι υποστήριξε

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Σοκ προκαλεί στα κατεχόμενα της Κύπρου η υπόθεση δολοφονίας ενός άνδρα στον Γερόλακκο, με κατηγορούμενη τη σύζυγό του. Η γυναίκα φέρεται να του επιτέθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν και να τον σκότωσε με 30 μαχαιριές.

Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» αναφέρουν πως από τα 30 τραύματα, τα πέντε ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και το philenews.com, σημειώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά τα όσα ανέφερε ο λεγόμενος «αστυνομικός ανακριτής», η γυναίκα πήρε από την κουζίνα ένα μαχαίρι με λεπίδα 11 εκατοστών και επιτέθηκε στον σύζυγό της ενώ εκείνος βρισκόταν στο κρεβάτι. Οι τραυματισμοί που του προκάλεσε εντοπίζονταν στον λαιμό, τη μέση και την πλάτη.

Παραδόθηκε μετά τη δολοφονία

Ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» υποστηρίχθηκε ότι η γυναίκα προχώρησε στην επίθεση επειδή θεωρούσε πως ο σύζυγός της σχεδίαζε να της πάρει προσωπικά αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, η ίδια παραδόθηκε στις «Αρχές». Το λεγόμενο «δικαστήριο» ενέκρινε το αίτημα της «αστυνομίας» για την κράτησή της, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η γυναίκα να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παραμένουν σε εξέλιξη.

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