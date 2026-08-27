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27.08.2026 09:44

ΣΥΡΙΖΑ για συντάξεις χηρείας: Κυβερνητικό θράσος «χωρίς περικοπές»

27.08.2026 09:44
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Για «κυβερνητικό θράσος “χωρίς περικοπές”», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τις αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Η μερική αποκατάσταση του προβλήματος της καταβολής σύνταξης χηρείας στο 35% αντί του 70% της κύριας σύνταξης, και μόνο για ένα μικρό ποσοστό συνταξιούχων που αφορά η σχετική ρύθμιση, δεν μπορεί να ονομαστεί “οριστική κατάργηση των περικοπών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Κακώς η κυβέρνηση προσπαθεί και σ’ αυτή την περίπτωση να φιλοτεχνήσει μια εικόνα φιλική προς τους συνταξιούχους, όταν τους έχει στερήσει σημαντικά έσοδα τα τελευταία χρόνια, άμεσα και έμμεσα. Και κάκιστα προσπαθεί, για άλλη μια φορά, μετά από επτά και πλέον χρόνια διακυβέρνησης, να ρίξει την ευθύνη οπουδήποτε αλλού, αντί να την αναλάβει, καθώς επέδειξε χαρακτηριστική αδράνεια για την επίλυση του προβλήματος και αξιοσημείωτη ενεργητικότητα για την εφαρμογή των περικοπών, όπως αποδεικνύει και η εγκύκλιος Τσακλόγλου του 2021, αλλά και η υπεράσπιση της περικοπής στο ΣτΕ, απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων λόγω θανάτου», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, σημειώνει πως με τη νέα ρύθμιση:

  • ωφελούνται 8.552, ενώ περίπου 100.000 άλλοι μένουν εκτός, καθώς η ευνοϊκή ρύθμιση δεν ισχύει εάν ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13 Μαΐου 2016.
  • μένουν εκτός οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ
  • βρίσκονται εκτός οι επικουρικές συντάξεις χηρείας, που παραμένουν μειωμένες. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να συναινέσει σε αυτές τις εξαιρέσεις. Πολύ περισσότερο , όταν το 2019 προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ των δικαιούχων συντάξεων χηρείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε το ποσοστό του επιζώντος συζύγου από 50% σε 70%, κατάργησε το ηλικιακό όριο και έκανε τη σύνταξη μόνιμη», τονίζει, υπενθυμίζοντας πως «όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019, έβαλε τέλος στη συνέχιση αυτής της πολιτικής».

«Ας μας πει, λοιπόν, η κυβέρνηση γιατί χρειάστηκε επτά χρόνια για να αντιμετωπίσει την αδικία; Και αν αναγνωρίζει ως αδικία την περικοπή, γιατί η αποκατάσταση αφορά μόνο συγκεκριμένη κατηγορία και όχι όλους τους συνταξιούχους που υπέστησαν την ίδια μείωση;», καταλήγει η ανακοίνωση.

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