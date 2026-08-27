Διήμερη περιοδεία Μητσοτάκη στην κρίσιμη εκλογικά βόρεια Ελλάδα

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Παρότι σε μια εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, σήμερα και αύριο πραγματοποιεί… έξτρα περιοδεία στη βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σήμερα στις 9.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στον σταθμό «Μίκρα» και στη συνέχεια θα συναντηθεί με Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της ΔΕΘ.

Στη συνέχεια, το βράδυ της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλώρινα. Το πρωί της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα», ενώ το μεσημέρι θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Τέλος, το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη.

Κι αν το πρόγραμμα μοιάζει… βουνό, αυτό δείχνει και την… αγωνία της κυβέρνησης και της ΝΔ να ανακτήσουν την πρωτοβουλία σε μια περιοχή της χώρας που αποτελεί «κλειδί» για τις εκλογές και, ταυτόχρονα, στην οποία η «γαλάζια» παράταξη καταγράφει σημαντικές απώλειες τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πρωθυπουργός «παίρνει πάνω του» το «παιχνίδι», ενώ οι πληροφορίες λένε ότι στην ευρύτερη βόρεια Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου για συσκέψεις, αλλά και επαφές με τον κόσμο.

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