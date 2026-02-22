search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 15:13
22.02.2026 13:04

Αργεντινή: Σάλος με τουρίστα που κρατούσε βρέφος πάνω από τον καταρράκτη «Λαιμός του Διαβόλου» για φωτογραφία

22.02.2026 13:04
Αντιδράσεις και έντονη ανησυχία προκάλεσε η κίνηση ενός τουρίστα στους καταρράκτες Ιγκουασού, στην Αργεντινή, όταν σήκωσε ένα βρέφος πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα εξέδρας στην προσπάθειά του να το βγάλει φωτογραφία με φόντο τα νερά που χύνονται από ύψος περίπου 80 μέτρων.

Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους επισκέπτες, με τις εικόνες να αναδημοσιεύονται από πολλά διεθνή ΜΜΕ και να προκαλούν κύμα επικρίσεων στα social media.

Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν διακρίνεται ο άνδρας να κρατά το μωρό έξω από το κιγκλίδωμα ασφαλείας, πάνω από το κενό, ενώ μια γυναίκα φαίνεται να το φωτογραφίζει. Η εξέδρα που απεικονίζεται ορθώνεται πάνω από τον καταρράκτη Garganta del Diablo («Λαιμός του Διαβόλου») που έχει ύψος 80 μέτρα.

Σάλος με τουρίστα στην Αργεντινή: Σήκωσε βρέφος πάνω από κιγκλίδωμα στον καταρράκτη «Λαιμός του Διαβόλου» για το βγάλει φωτογραφία

Αυτόπτης μάρτυρας που παρακολούθησε τη σκηνή δήλωσε στην εφημερίδα Diario Epoca: «Ριψοκινδύνεψε να στείλει το παιδί του στον πάτο του Λαιμού του Διαβόλου για μια φωτογραφία». Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να κάνουν λόγο για επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται την εξέδρα θέασης στο συγκεκριμένο σημείο παρενέβη δημόσια, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν επικίνδυνες καταστάσεις, ωστόσο η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί ζήτημα και ατομικής ευθύνης. Ο διάδρομος στους καταρράκτες, δημοφιλές αξιοθέατο της περιοχής, είναι εξοπλισμένος με προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ υπάρχουν πολλαπλές προειδοποιητικές πινακίδες που καλούν τους επισκέπτες να μην γέρνουν ή να μην υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Metro, όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις και απαγόρευση πρόσβασης στην περιοχή. Εάν τελικά ταυτοποιηθεί ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται στις φωτογραφίες, είναι πιθανό να του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου και σε άλλα εθνικά πάρκα της Αργεντινής.

