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ΜΟΥΣΙΚΗ

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28.08.2026 14:13

Οι «Πυξ Λαξ» έρχονται στο Κατράκειο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

28.08.2026 14:13
pyxlax

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Μετά από δύο κατάμεστες βραδιές στον Λυκαβηττό και sold out συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, οι ΠΥΞ ΛΑΞ ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Στο Κατράκειο, οι ΠΥΞ ΛΑΞ θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα που διατρέχει όλη τη μεγάλη τους πορεία: από τα «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες», «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις», «Οι Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο» και «Πούλα Με», μέχρι τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα».


 
Μαζί τους στη σκηνή θα είναι η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος, δύο καλλιτέχνες που κουβαλούν διαφορετικές συγγένειες με τον κόσμο των ΠΥΞ ΛΑΞ και έχουν ήδη δώσει το στίγμα τους στην ελληνική μουσική σκηνή. Η Μαριάνα Κατσιμίχα, με το «Βαλς των Ονείρων» και ο Ορέστης Ντάντος, με τα «Μοναχοπαίδια» και τη διαδρομή του στη σύγχρονη τραγουδοποιία.

Το Κατράκειο, ένας από τους πιο αγαπημένους ανοιχτούς χώρους της πόλης, υποδέχεται τους ΠΥΞ ΛΑΞ για μια βραδιά.

Συντελεστές:
Ηλεκτρικές κιθάρες: Χάρης Μιχαηλίδης
Keyboard : Νίκος Σάλτας
Πιάνο-Ακορντεόν: Ελευθερία Ναθαναήλ
Τύμπανα: Αλέξης  Κούρτης
Ηλεκτρικό Μπάσο: Άκης Αμπράζης,
Πνευστά; Χρήστος Κυριαζής
Επιμέλεια ήχου: Νίκος Παππάς, Σάκης Πυριόχος
Επιμέλεια φώτων: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας 
Παραγωγή: STRAY MUSIC

ΠΥΞ ΛΑΞ
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

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