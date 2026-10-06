Βίσση – Καρβέλας: «Δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια – Οι 300.000 κατεβλήθησαν πριν από τη συναυλία», λέει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τη ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση μίλησε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους δεν πρόκειται να βρεθούν στα δικαστήρια, καθώς το αίτημα του τραγουδιστή έχει, ήδη, ικανοποιηθεί.

Διέψευσε, μάλιστα, τις φήμες περί τσακωμού των δυο τους στα καμαρίνια, πριν τη συναυλία της Άννας Βίσση, επισημαίνοντας ότι οι λόγοι που ο Νίκος Καρβέλας δεν έδωσε το «παρών» στο ΟΑΚΑ ήταν προσωπικοί και άσχετοι με όλα λέγονται και γράφονται.

«Ο Νίκος Καρβέλας για τους δικούς του λόγους δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία παραγωγής και στον κύριο Καρβέλα. Καμία. Καταβλήθηκαν στον κύριο Καρβέλα γύρω στις 300.000 ευρώ από την εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα πριν από τη συναυλία. Όσο είμαι εγώ δικηγόρος αποκλείεται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας να οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει ούτε εξώδικο ούτε αγωγή. Αν ο κύριος Καρβέλας έχει κάποια αξίωση ή κάποιο παράπονο ας με πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουμε φιλικά για να το λύσουμε. Αν δεν θέλει ο ίδιος να με πάρει, ας με πάρει ο δικηγόρος του» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, δε, ότι η συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ με τα 95.000 άτομα, όχι μόνο δεν είχε κέρδη, αλλά είχε και ζημία.

«Η συναυλία της Άννας Βίσση δεν είχε κέρδη, αλλά μεγάλη ζημία. Οικονομικές αξιώσεις επί ανύπαρκτων κερδών δεν μπορούν να υπάρξουν. Ό,τι είχε συμφωνήσει η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα έχει τηρηθεί. Και αν υπάρχει κάποια παρανόηση από την πλευρά του Νίκου σηκώνει ένα τηλέφωνο και το λύνουμε. Δεν είμαστε για εξώδικα. Στις 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Αθήνας με την Άννα Βίσση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε τον Νίκο Καρβέλα δίπλα μας. Ο Νίκος Καρβέλας το ξέρει αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω για το πώς νιώθει η Άννα Βίσση, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δυο τους δεν είναι αντίδικοι ούτε θα γίνουν στο μέλλον. «Είναι ζευγάρι καλλιεχνικό και όσο ζουν θα είναι μαζί» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα την ησυχία μου» (Video)

Ο άγνωστος καβγάς ανάμεσα στον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Ρίτσαρντ Γκιρ – «Τον τράβηξα έξω από το αυτοκίνητο» (Video)

Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι (Video)

Διαβάστε επίσης:

Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα την ησυχία μου» (Video)

Ο άγνωστος καβγάς ανάμεσα στον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Ρίτσαρντ Γκιρ – «Τον τράβηξα έξω από το αυτοκίνητο» (Video)

Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής, ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι (Video)