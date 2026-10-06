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06.10.2026 17:12

Ντακότα Τζόνσον: Πόζαρε στον φακό με κορσέ, ψηλές κάλτσες με δαντέλα και τσιγάρο στα χείλη (Photos)

06.10.2026 17:12
dakota_johnson

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Σε «κουνελάκι» του Playboy «μεταμορφώθηκε» η Ντακότα Τζόνσον στη νέα της φωτογράφιση, ποζάροντας στον φακό με έναν μαύρο κορσέ, ψηλές κάλτσες και τσιγάρο στα χείλη.

Η 37χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην ταράτσα κτιρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Verity», του ερωτικού θρίλερ όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ.

Στα στιγμιότυπα, η Τζόνσον εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες, φορώντας κορσέ με αποκαλυπτικό ντεκολτέ, μακριά γάντια και ψηλές κάλτσες διακοσμημένες με δαντέλα.

Η νέα εμφάνιση της ηθοποιού ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμμετοχή της στο «Saturday Night Live», όπου αναφέρθηκε με αυτοσαρκαστική διάθεση στην προσωπική της ζωή και στους πρόσφατους χωρισμούς της. Στον εναρκτήριο μονόλογό της αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες σχέσεις της με μουσικούς, δηλώνοντας: «Πέρασα δύο πολύ άχαρους χωρισμούς που απασχόλησαν τη δημοσιότητα, με δύο υπέροχους μουσικούς. Ψάχνω τον τρίτο».

Μάλιστα, η Τζόνσον έκανε και έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις ερωτικές της περιπέτειες και τη νέα κινηματογραφική της δουλειά, χαρακτηρίζοντας το να βγαίνει κανείς με μουσικούς κάτι σαν «ψυχοσεξουαλικό ερωτικό θρίλερ».

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