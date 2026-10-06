Ντακότα Τζόνσον: Πόζαρε στον φακό με κορσέ, ψηλές κάλτσες με δαντέλα και τσιγάρο στα χείλη (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε «κουνελάκι» του Playboy «μεταμορφώθηκε» η Ντακότα Τζόνσον στη νέα της φωτογράφιση, ποζάροντας στον φακό με έναν μαύρο κορσέ, ψηλές κάλτσες και τσιγάρο στα χείλη.

Η 37χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην ταράτσα κτιρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Verity», του ερωτικού θρίλερ όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ.

Dakota Johnson stuns in a bunny-ear headband. https://t.co/kGxCaxUlMt — The XO Show ™ (@latenightxoshow) October 4, 2026

Στα στιγμιότυπα, η Τζόνσον εμφανίζεται σε διαφορετικές πόζες, φορώντας κορσέ με αποκαλυπτικό ντεκολτέ, μακριά γάντια και ψηλές κάλτσες διακοσμημένες με δαντέλα.

Dakota Johnson wears a corset and suspenders as she poses in a Playboy bunny costume while smoking a cigarette https://t.co/FC44MbrP1Z — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 5, 2026

Dakota Johnson looks sensational as she poses as a Playboy bunny for TV stint https://t.co/COMzEwGUrk October 5, 2026

Η νέα εμφάνιση της ηθοποιού ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμμετοχή της στο «Saturday Night Live», όπου αναφέρθηκε με αυτοσαρκαστική διάθεση στην προσωπική της ζωή και στους πρόσφατους χωρισμούς της. Στον εναρκτήριο μονόλογό της αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες σχέσεις της με μουσικούς, δηλώνοντας: «Πέρασα δύο πολύ άχαρους χωρισμούς που απασχόλησαν τη δημοσιότητα, με δύο υπέροχους μουσικούς. Ψάχνω τον τρίτο».

Μάλιστα, η Τζόνσον έκανε και έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις ερωτικές της περιπέτειες και τη νέα κινηματογραφική της δουλειά, χαρακτηρίζοντας το να βγαίνει κανείς με μουσικούς κάτι σαν «ψυχοσεξουαλικό ερωτικό θρίλερ».

Διαβάστε επίσης:

Βίσση – Καρβέλας: «Δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια – Οι 300.000 κατεβλήθησαν πριν από τη συναυλία», λέει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας (Video)

Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα την ησυχία μου» (Video)

Ο άγνωστος καβγάς ανάμεσα στον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Ρίτσαρντ Γκιρ – «Τον τράβηξα έξω από το αυτοκίνητο» (Video)











