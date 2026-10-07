Λάκης Γαβαλάς: «Έφαγα hate από το fan club της Βίσση – Τα ρούχα της στο ΟΑΚΑ ήταν ακόμη χειρότερα από το Καλλιμάρμαρο» (Video)

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Για τη ρήξη που έχει υποστεί η σχέση του με την Άννα Βίσση μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια αποφάσισε να τον «αποβάλει» από τη ζωή της, καθώς θεώρησε ότι την εκμεταλλεύεται.

Καλεσμένος στο late-night show του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, ο σχεδιαστής τόνισε ότι η απόσταση μεταξύ τους παραμένει, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να λέει την άποψή του σχετικά με τις ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας, ακόμα κι αυτή δεν αρέσει κάποιες φορές.

«Σήμερα έφαγα hate από το fan club της Άννας Βίσση. Μου είπαν ότι “καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε”» είπε αρχικά

«Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας. Δεν είχα καμία πρόθεση να ταράξω τους θαυμαστές της. Δεν θα έπρεπε όμως να χρησιμοποιούν λέξεις βίας, όπως “κλώτσησε”. Είχα κρίνει το ντύσιμό της στο Καλλιμάρμαρο, την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια. Στο ΟΑΚΑ τα ρούχα ήταν ακόμα χειρότερα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη»,πρόσθεσε.

«Να παρεξηγηθώ για κάτι τέτοιο; Είναι κρίμα. Την Άννα τη νοιάζομαι. Της έστειλα “καλή επιτυχία” για τη συναυλία της. Στο δικό μου μάτι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Εγώ δεν έχω κάτι με έναν καλλιτέχνη ως καλλιτέχνη. Έχει τύχει να τραγουδήσει δίπλα μου και έλεγα “τι φωνή είναι αυτή;”» κατέληξε.

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