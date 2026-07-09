Πιερρακάκης από Eurogroup: «Δημόσιος πυλώνας το ψηφιακό ευρώ – Ανοδική η δυναμική της ΤΝ, υπάρχουν και κίνδυνοι»

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Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη συνεδριάζει το Eurogroup στις Βρυξέλλες, με μια διπλή ατζέντα που συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τις τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, υπογράμμισε ότι η ιστορική αποστολή του οργάνου, η διαφύλαξη των θεμελίων και της σταθερότητας της Ευρωζώνης, παραμένει «υπαρξιακή», πλην όμως «δεν αρκεί» στον κόσμο του σήμερα. «Βλέπουμε την πιο ριζική μετατόπιση τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος εδώ και δεκαετίες», σημείωσε, τονίζοντας την ευθύνη των υπουργών Οικονομικών να θωρακίσουν τα οικονομικά θεμέλια της αυριανής ανάπτυξης.

Αυτή η διττή αποστολή αποτυπώνεται, όπως εξήγησε, στο ίδιο το πρόγραμμα εργασίας. Αφενός, οι υπουργοί θα συζητήσουν τη δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με στόχο η Ευρώπη να παραμείνει «σημείο αναφοράς σταθερότητας και ανθεκτικότητας» παγκοσμίως. Αφετέρου, θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναγνώρισε το σημαντικό ανοδικό δυναμικό της ΤΝ για ανάπτυξη και επενδύσεις, προειδοποίησε ωστόσο και για τους «πολύ σημαντικούς κινδύνους». Αναφερόμενος στα πλέον πρόσφατα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, με ρητή μνεία στο Mythos της Anthropic, επισήμανε ότι τέτοια συστήματα είναι σε θέση να εκθέσουν τις ευπάθειες σχεδόν κάθε συστήματος στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος.

Η συζήτηση παραπέμπει σε ένα ευρύτερο διακύβευμα: την τεχνολογική κυριαρχία και τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών. «Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την επιστημονική έρευνα, έχουμε τα κεφάλαια — αυτό που εξακολουθεί να μας λείπει είναι η ικανότητα να μετατρέπουμε τα κεφάλαια σε επενδύσεις» και να διασφαλίζουμε ότι οι εταιρείες αυτές όχι μόνο θα ιδρύονται, αλλά και θα αναπτύσσονται και θα παραμένουν στην Ευρώπη, σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Ναι» στο ψηφιακό ευρώ έως το 2029

Το Eurogroup αναμένεται να υιοθετήσει κοινή θέση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών για τη ψηφιακή χρηματοοικονομική. Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε «καλά νέα» τις εξελίξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αποτελεί τον «δημόσιο πυλώνα» της στρατηγικής και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2029. Παράλληλα, τόνισε, γύρω από αυτή τη δημόσια υποδομή πρέπει να απελευθερωθεί η ιδιωτική καινοτομία, δεδομένων των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (DLT) και της tokenization.

Ερωτηθείς για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος του Eurogroup εξέφρασε την ελπίδα ότι η κρίση θα αποδειχθεί προσωρινή, χωρίς να προβεί σε προβλέψεις. Επικαλέστηκε στοιχείο του ΔΝΤ σύμφωνα με το οποίο η Ευρώπη βίωσε την κρίση κατά 12% ηπιότερα από ό,τι θα συνέβαινε χωρίς τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση», κατέληξε.

Ως προς την ισπανική πρόταση για ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο (safe asset), ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι αναμένει να την εγείρει ο Ισπανός ομόλογός του και ότι το θέμα θα ενταχθεί στη συζήτηση, παρότι δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ημερήσια διάταξη. Ως Πρόεδρος του Eurogroup, όπως είπε, μπορεί να εκφράζει μόνο τα πεδία συναίνεσης — και το safe asset δεν αποτελεί ιστορικά ένα από αυτά. «Συμφωνούμε γενικώς ότι έχουμε υψηλότερες επενδυτικές προτεραιότητες και φιλοδοξίες. Δεν συμφωνούμε πάντοτε ως προς τα μέσα που θα τις χρηματοδοτήσουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση.»

Αύριο ο πρόεδρος του Eurogroup θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αντικείμενο το πρόγραμμα εργασίας του οργάνου και τον τρόπο με τον οποίο οι υπουργοί Οικονομικών μπορούν να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως εκείνες της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), με φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του έτους για τη δέσμη μέτρων ολοκλήρωσης και εποπτείας των αγορών.

Β. Ντομπρόβσκις: Ανθεκτική η ευρωπαϊκή οικονομία παρά το σοκ πετρελαίου και φυσικού αερίου

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup o επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις ερωτηθείς για την τρέχουσα συγκυρία, παραδέχθηκε πως οι οικονομικές εξελίξεις στην ΕΕ παραμένουν «θολωμένες από υψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα». Επισήμανε ότι η εκεχειρία στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν δεν φαίνεται να κρατά, ενώ σημειώνονται εκ νέου εμπλοκές στο Στενό του Ορμούζ, με προφανείς επιπτώσεις. Παρά ταύτα, κατέληξε, «η ευρωπαϊκή οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική απέναντι σε αυτό το σοκ προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου».

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