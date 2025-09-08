Ρικ Ντέιβις: Πέθανε ο συνιδρυτής και frontman των Supertramp (Video)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών στην κατοικία του στο Λονγκ Άιλαντ (ΗΠΑ) άφησε ο τραγουδιστής και συνιδρυτής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Supertramp, Ρικ Ντέιβις, το Σάββατο (6/9), όπως ανακοίνωσε σήμερα το συγκρότημα.

«Ο Ρικ Ντέιβις, ιδρυτής, βασικός τραγουδιστής και στιχουργός-συνθέτης των Supertramp, απεβίωσε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 81 ετών αφού έδωσε μάχη για περισσότερο από 10 χρόνια με το πολλαπλό μυέλωμα» ανέφερε η ανακοίνωση.

Rick Davies, Supertramp Co-Founder Who Wrote and Sang ‘Bloody Well Right’ and ‘Goodbye Stranger,’ Dies at 81 https://t.co/9yN4xojxkx — Variety (@Variety) September 7, 2025

Ο Ρικ Ντέιβις ίδρυσε τους Supertramp το 1969 μαζί με τον κιθαρίστα Ρίτσαρντ Πάλμερ, τον ντράμερ Ρόμπερτ Μίλαρ και τον τραγουδιστή-μπασίστα Ρότζερ Χόντγκσον.

«Ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ μουσικής» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Supertramp είχαν γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με το άλμπουμ «Breakfast in America», το οποίο κέρδισε δύο βραβεία Grammy.

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1988, έπειτα από μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία, πριν σχηματισθεί και πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

«Η μουσική και η κληρονομιά του Ρικ συνεχίζουν να εμπνέουν πολλούς ανθρώπους και μαρτυρούν το γεγονός ότι τα μεγάλα τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ, διαρκούν», τονίζει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.

