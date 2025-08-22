search
22.08.2025 14:58

Τα MTV Video Music Awards 2025 τιμούν τη Mariah Carey με ειδικό βραβείο

22.08.2025 14:58
carey-new

Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδήσει και θα λάβει ειδική τιμητική διάκριση στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2025.

Το MTV ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου την Πέμπτη ότι η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός θα ερμηνεύσει ένα ποτ πουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και θα λάβει το βραβείο Video Vanguard (Μουσικό Βραβείο Πρωτοπορίας στην τέχνη των βίντεο κλιπ) στην τελετή των VMAs τον Σεπτέμβριο.

Με το βραβείο αναγνωρίζεται η συμβολή και η επιρροή του καλλιτέχνη στα μουσικά βίντεο και την ποπ κουλτούρα.

Τις προηγούμενες χρονιές η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στις Κέιτι Πέρι, Νίκι Μινάζ, Τζάνετ Τζάκσον, Σακίρα, Τζένιφερ Λόπεζ κ.ά.

Ο LL Cool J, που τιμήθηκε με το βραβείο Video Vanguard το 1997, θα είναι ο παρουσιαστής της φετινής τελετής απονομής των VMAs στις 7 Σεπτεμβρίου στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.

Η Μαράια Κάρεϊ έκανε το ντεμπούτο της ως ερμηνεύτρια στα VMAs με το «Emotions» το 1991 και είναι υποψήφια φέτος για το βραβείο Καλύτερο R&B Τραγούδι για το «Type Dangerous».

Η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει το 16ο άλμπουμ της «Here for It All» στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την «Οδύσσεια» του Ομήρου για παιδιά

Νέο ρεκόρ streaming για το «Happy Gilmore 2»

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

LIL NAS X
LIFESTYLE

Ο Lil Nas X συνελήφθη για ξυλοδαρμό αστυνομικού

zak_2208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του ακτιβιστή

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς εντοπίστηκε στην Αθήνα – Το μήνυμα του Χάρη Δούκα

VESYROPOULOS-8764
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στις 12:00 στην Ημαθία η κηδεία του

papastavrou voyli – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

