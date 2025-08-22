Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει την «Οδύσσεια» του Ομήρου για παιδιά

Ο Μικρός Βορράς από την Θεσσαλονίκη, έχοντας στο ενεργητικό του 14 χρόνια συνεχής παρουσίας και αφοσίωσης στο θέατρο για παιδιά και για νέους, παρουσιάζει την «Οδύσσεια» του Ομήρου σε σκηνοθεσία Τάσου Ράτζου.

Η Οδύσσεια είναι μια μεγάλη μαγική ιστορία με τρομερές περιπέτειες και ταυτόχρονα ένα ταξίδι ενός ανθρώπου που προσπαθεί να κρατήσει ένα αξιακό σύστημα σε έναν εκμαυλιστικό κόσμο που αχόρταγα θέλει να στραγγίξει ό,τι ταυτοτικό τον κρατάει ακόμα ζωντανό. Το πιο δύσκολο για τον άνθρωπο αυτόν, τον Οδυσσέα, που έγινε το παγκόσμιο σύμβολο του νόστου, δεν είναι να καταφέρει να νικήσει όλα αυτά τα τέρατα που συναντά στο δρόμο του, αλλά μέσα στην δίνη που δημιουργούν οι υπεράνθρωπες δυσκολίες που συναντά να καταφέρει να κρατήσει την στοχοπροσήλωσή του, την ακεραιότητα του και την αγάπη του για την οικογένεια και τον δικό του προσωπικό κόσμο.

Στην παράσταση μέσα σε 1:30 ώρα βλέπουμε ολόκληρη την Οδύσσεια και τις 24 ραψωδίες. Η καθεμιά από αυτές παρουσιάζεται με μια άλλη αφηγηματική τεχνική, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον του νέου θεατή μέχρι να σκοτωθεί κι ο τελευταίος μνηστήρας.

Μέσα από διάφορα είδη θεάτρου, παντομίμα, ζωντανή μουσική και τραγούδι, αυτοσχεδιασμό και φυσικά διάδραση το θέατρο μεταμορφώνεται σε χώρο που αποκαλύπτει τον μοναδικό κόσμο του Οδυσσέα, έναν κόσμο ωρίμανσης και συνάντησης με το απρόσμενο. Οι θεατές γίνονται συνταξιδιώτες και οι ηθοποιοί το όχημα, ώστε να ξετυλιχθεί το μεγαλείο του κειμένου.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Μικρός Βορράς

Σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος

Σκηνικό: Μαρία Καβαλιώτη

Κοστούμια-Μακιγιάζ-Χτενίσματα: Στέφανος Μπαμπούλης-Ιωάννα Παγιατάκη

Μουσική: Θοδωρής Παπαδημητρίου, Γιώργος Βραχνός

Επιμέλεια Κίνησης: Λένα Μοσχά

Συνεργάτης στο διαδραστικό μέρος: Φλώρα Σπύρου

Βοηθός σκηνοθέτη: Πολυξένη Αϊμαλιώτη

Φωτογραφίες: Άρης Ράμμος

Βίντεο teaser: Ελένη Σειρά

Διδασκαλία τραγουδιών: Έλσα Μουρατίδου.

Φιλολογική επιμέλεια: Αναστασία Κεφαλά, Θοδωρής Παζαρλόγλου

Παίζουν: Σεμέλη Μητροπούλου, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Αφροδίτη Νικολιουδάκη.

Παραστάσεις:

27 & 28 Σεπτεμβρίου

2, 9, 16, 23, 30 Νοεμβρίου

7, 14, 21, 28 Δεκεμβρίου

4 Ιανουαρίου

Πληροφορίες / Κρατήσεις παραστάσεων για σχολεία: 2106143021, 6946123004, 6934606151

Τιμές εισιτηρίων: 12€

Προπώληση ΕΔΩ

Παράλληλα με την «Οδύσσεια» του Ομήρου ο Μικρός Βορράς σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο για παιδιά και νέους παρουσιάζει στο θέατρο ΝΟΥΣ κάθε Σάββατο και Κυριακή τις παραστάσεις:

«Ελένη» του Ευριπίδη: προπώληση εισιτηρίων και «Teen Talk about Bullying»: προπώληση εισιτηρίων

