Νέο ρεκόρ streaming για το «Happy Gilmore 2»

Η ταινία «Happy Gilmore 2» καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, η συνέχεια της κωμωδίας του 1996 με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου με 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από τις 25 Ιουλίου, όταν έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Με αυτή την τηλεθέαση, έχει καταρρίψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα για ταινία στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery» η οποία συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά όταν έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2023.

Είναι η επίσης η ταινία του Άνταμ Σάντλερ με την καλύτερη εβδομάδα έναρξης streaming μέχρι σήμερα.

Το Happy Gilmore 2, σημείωσε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας 46,7 εκατομμύρια προβολές μόνο στις ΗΠΑ μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες από την κυκλοφορία του, στις 25 Ιουλίου 2025.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα Σαββατοκύριακου στην ιστορία του Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταινία κατέκτησε την κορυφή στις λίστες του Netflix σε πάνω από 63 χώρες, αποδεικνύοντας τη διεθνή της απήχηση.

Σύμφωνα με τη Nielsen, οι ταινίες του Σάντλερ έχουν πάνω από 61 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στο Netflix.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν δώδεκα πρωτότυπες ταινίες για το Netflix, συμπεριλαμβανομένων των «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Of».

Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε μετά από χρόνια στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ και φόρεσε και πάλι τα γάντια του πιο εκκεντρικού παίκτη του γκολφ του σινεμά.

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Τζούλι Μπόουεν και ο Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ.

Διαβάστε επίσης:

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Άβετ Σφακιανάκη: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη casting director στην Ελλάδα

Ο Μπρεντ Χιντς, πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των Mastodon, σκοτώθηκε σε τροχαίο