search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:54
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 11:14

Νέο ρεκόρ streaming για το «Happy Gilmore 2»

22.08.2025 11:14
happy-gilmore_1803_1920-1080_new
credit: Netflix

Η ταινία «Happy Gilmore 2» καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, η συνέχεια της κωμωδίας του 1996 με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου με 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από τις 25 Ιουλίου, όταν έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Με αυτή την τηλεθέαση, έχει καταρρίψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα για ταινία στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery» η οποία συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά όταν έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2023.

Είναι η επίσης η ταινία του Άνταμ Σάντλερ με την καλύτερη εβδομάδα έναρξης streaming μέχρι σήμερα.

Το Happy Gilmore 2, σημείωσε τεράστια επιτυχία συγκεντρώνοντας 46,7 εκατομμύρια προβολές μόνο στις ΗΠΑ μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες από την κυκλοφορία του, στις 25 Ιουλίου 2025.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα Σαββατοκύριακου στην ιστορία του Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταινία κατέκτησε την κορυφή στις λίστες του Netflix σε πάνω από 63 χώρες, αποδεικνύοντας τη διεθνή της απήχηση.

Σύμφωνα με τη Nielsen, οι ταινίες του Σάντλερ έχουν πάνω από 61 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στο Netflix.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν δώδεκα πρωτότυπες ταινίες για το Netflix, συμπεριλαμβανομένων των «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Of».

Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε μετά από χρόνια στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ και φόρεσε και πάλι τα γάντια του πιο εκκεντρικού παίκτη του γκολφ του σινεμά.

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Τζούλι Μπόουεν και ο Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ.

Διαβάστε επίσης:

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Άβετ Σφακιανάκη: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη casting director στην Ελλάδα

Ο Μπρεντ Χιντς, πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των Mastodon, σκοτώθηκε σε τροχαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

volos_1
ΕΛΛΑΔΑ

H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

OzzyOsbourne_ap_stage
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tom Morello: Ο Ozzy Osbourne ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

1 / 3