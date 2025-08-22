search
Άβετ Σφακιανάκη: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη casting director στην Ελλάδα

22.08.2025 10:59
avet-sfakianaki

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός και πρώτη casting director στην Ελλάδα, Άβετ Σφακιανάκη.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media.

«Αντίο Άβετ…. Μόλις με πληροφόρησαν ότι έφυγε από την ζωή η αγαπημένη φίλη Άβετ Σφακιανάκη, ηθοποιός στα πρώτα της βήματα, που έγινε η πρώτη casting director στην Ελλάδα, στο σπίτι της που το έκανε γραφείο της στο Κολωνάκι, (avet agency) όπου συχνά μαζευόμασταν για να την βοηθήσουμε και να πείσουμε ηθοποιούς που δειλά δειλά πίστευαν στην ιδέα του casting. Γεννημένη στις 30-1-1945, απο τα Χανιά, ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αίγινα και δώρισε την πλούσια βιβλιοθήκης της στην Δημοτική βιβλιοθήκη της Αίγινας.

Ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο χρόνο και την φρόντισαν πιστοί φίλοι της στην Αίγινα. Απο το ΤΑΣΕΗ κάναμε ενέργειες για να μεταφερθεί στο Γηροκομείο Αθηνών. Η Άβετ ήταν ένας ευχάριστος δραστήριος και ταλαντούχος άνθρωπος γεμάτος χιούμορ.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου φίλη», έγραψε o Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Άβετ Σφακιανάκη

Ως ηθοποιός ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία με την παράσταση Ο Καλός Στρατιώτης Σβέικ (1977).

Είχε λάβει μέρος σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες, την δεκαετία του ’80 και του ’90.

Ως δημοσιογράφος αρθρογράφησε στην εφημερίδα “Τα Νέα του Σαρωνικού” και στο περιοδικό “Saronic Magazine”.

Η Άβετ ΣΦακιανάκη διακρίθηκε ως casting director, έχοντας επί σειρά ετών γραφείο στο Κολωνάκι, πρώτο στο είδος του, εμπνευσμένη από τα ταξίδια της στην Νέα Υόρκη την δεκαετία του ’80. Συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες και ηθοποιούς.

Γεννήθηκε στα Χανιά και πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της Αίγινα, όπου ξεχώρισε για την προσωπικότητά της, την διάθεσή της για προσφορά και τον κοινωνικό χαρακτήρα της. Για ένα διάστημα εγκαταστάθηκε στα Χανιά, αλλά από το 2019 και μετά επέστρεψε μόνιμα στην Αίγινα.

