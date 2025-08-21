Τα «170 Τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή συνεχίζουν την περιοδεία τους

Μια από τις σημαντικότερες παραστάσεις του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου μετά από 7 χρόνια ολοκληρώνει με τεράστια επιτυχία τον κύκλο της τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για την παράσταση φαινόμενο, που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν» και παίχτηκε με συγκινητική ανταπόκριση 6 χειμερινές σεζόν και το φετινό καλοκαίρι σε περιοδεία.

Περίπου 100.000 θεατές σε σχεδόν 500 παραστάσεις απόλαυσαν ένα σύγχρονο έργο με άφθονο γέλιο και δράση, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Παλούμπης.

170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ – Λίγα λόγια για το έργο

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη – βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα «ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Γιωργής Τσουρής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παλούμπης – Βάλια Παπακωνσταντίνου

Μουσική – Video εγκατάσταση: Γιωργής Τσουρής

Σκηνικά: Κωνσταντίνα Μαρδίκη Έλλη Παπαδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες: Ανδρέας Παπακωνσταντίνου

Ερμηνεύουν:

ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ

ΗΒΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

29/8 ΛΑΥΡΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

2/9 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

5/ 9 ΠΑΤΡΑ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

12/9 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ

19/9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ

