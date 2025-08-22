Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες το No Time to Die και έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο κεφάλαιο «ο Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ».

Από τότε, πρώτα η Μπάρμπαρα Μπρόκολι με την ομάδα της και στη συνέχεια η Amazon MGM, κάνουν τα πάντα για να βρουν τον σωστό ηθοποιό που θα υποδυθεί τον νέο 007 – ωστόσο τα πράγματα πάνε πιο αργά από ότι θα ήθελαν το στούντιο και οι fans των ταινιών.

Κάθε τρεις και λίγο, διάφορα ονόματα κάνουν την εμφάνισή τους στον Τύπο – ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλές φήμες, αλλά καμία επίσημη ανακοίνωση.

Με τη θέση να είναι ανοιχτή, ο Πιρς Μπρόσναν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Radio Times, αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει στον ρόλο.

«Με τη γυναίκα μου Κέλι βλέπουμε με προσοχή όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τον μελλοντικό Τζέιμς Μποντ έως τώρα» απάντησε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«Κάποιοι από αυτούς είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί και πιστεύω ότι θα έκαναν καταπληκτική δουλειά. Δεν νομίζω κανείς να θέλει να δει ένα 72χρονο κουρασμένο Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν ο Ντενί Βιλνέβ είχε κάποιο άσσο στο μανίκι του, θα το κοιτούσα με χαρά».

Μάλιστα, έσπευσε να τονίσει «στην τελική, γιατί όχι; Είναι απίστευτη διασκέδαση. Θα είχε πολύ γέλιο».

Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, με την τελευταία του Die Another Day να είναι και η πιο επιτυχημένη. Κατά κοινή ομολογία ήταν ένας από τους καλύτερους Τζέιμις Μποντ.

