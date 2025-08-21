Ο Μπρεντ Χιντς, πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των Mastodon, σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των Mastodon, Μπρεντ Χιντς, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στην Ατλάντα. Ήταν 51 ετών.

Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας της Ατλάντα, ένας άνδρας που οδηγούσε μια Harley Davidson σκοτώθηκε σε σύγκρουση, αφού ένας οδηγός ενός SUV BMW δεν έδωσε προτεραιότητα ενώ έκανε στροφή σε μια διασταύρωση. Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Fulton επιβεβαίωσε έκτοτε ότι ο Χιντς ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Our hearts are broken with the news of Brent Hinds' tragic passing. It is an understatement to say that Mastodon forever changed the course of Relapse's history, for the absolute better. The records Mastodon released with Relapse are all time classics across any genre, and they… pic.twitter.com/2sTUkXJeNt — Relapse Records (@RelapseRecords) August 21, 2025

Ο θάνατος του Χιντς επιβεβαιώθηκε επίσης από τους Mastodon, οι οποίοι εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση μέσω Instagram:

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση απερίγραπτης θλίψης και πένθους… χθες το βράδυ ο Μπρεντ Χιντς πέθανε ως αποτέλεσμα ενός τραγικού τροχαίου. Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και προσπαθούμε ακόμα να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία έχουμε μοιραστεί τόσους θριάμβους, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που έχει αγγίξει τις καρδιές τόσων πολλών. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Μπρεντ. Αυτή τη στιγμή, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα όλων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, Μπρεντ».

