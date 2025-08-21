Ο Μπρεντ Χιντς, πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των Mastodon, σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των Mastodon, Μπρεντ Χιντς, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στην Ατλάντα. Ήταν 51 ετών.
Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας της Ατλάντα, ένας άνδρας που οδηγούσε μια Harley Davidson σκοτώθηκε σε σύγκρουση, αφού ένας οδηγός ενός SUV BMW δεν έδωσε προτεραιότητα ενώ έκανε στροφή σε μια διασταύρωση. Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Fulton επιβεβαίωσε έκτοτε ότι ο Χιντς ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας.
Ο θάνατος του Χιντς επιβεβαιώθηκε επίσης από τους Mastodon, οι οποίοι εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση μέσω Instagram:
«Βρισκόμαστε σε κατάσταση απερίγραπτης θλίψης και πένθους… χθες το βράδυ ο Μπρεντ Χιντς πέθανε ως αποτέλεσμα ενός τραγικού τροχαίου. Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και προσπαθούμε ακόμα να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία έχουμε μοιραστεί τόσους θριάμβους, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που έχει αγγίξει τις καρδιές τόσων πολλών. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Μπρεντ. Αυτή τη στιγμή, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα όλων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, Μπρεντ».
