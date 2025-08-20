search
20.08.2025 15:53

Η Ρωσία χάρισε μοτοσικλέτα σε άνδρα από την Αλάσκα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν (Videos)

20.08.2025 15:53
moto alaska

Ένας άνδρας από την Αλάσκα θα μπορούσε να είναι ίσως ο μεγαλύτερος νικητής της συνάντησης κορυφής υψηλού ρίσκου της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκορατζ. Πήρε δώρο μια νέα μοτοσικλέτα, ευγενική προσφορά της ρωσικής κυβέρνησης.

Η αντιπροσωπεία του Πούτιν δώρισε στον Μαρκ Γουόρεν, έναν συνταξιούχο επιθεωρητή πυρασφάλειας του Δήμου του Άνκορατζ, μια μοτοσικλέτα Ural Gear Up με καλάθι, μία εβδομάδα αφότου η συνέντευξη του Γουόρεν έγινε viral στη Ρωσία. Η εταιρεία μοτοσικλετών, που ιδρύθηκε το 1941 στη δυτική Σιβηρία, τώρα συναρμολογεί τις μοτοσικλέτες της στο Πετροπαβλόφσκ του Καζακστάν και τις διανέμει μέσω μιας ομάδας με έδρα το Γούντινβιλ της Ουάσινγκτον.

Ο Γουόρεν είχε ήδη μια μοτοσικλέτα Ural, την οποία αγόρασε από έναν γείτονα. Βγήκε για ψώνια με αυτήν μια εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής, όταν ένα ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο τον είδε και του ζήτησε συνέντευξη.

Ο Γουόρεν μίλησε στους δημοσιόγραφους για τη δυσκολία του να βρει ανταλλακτικά για τη μοτοσικλέτα λόγω προβλημάτων προσφοράς και ζήτησης.

«Έγινε viral, έγινε τρελό και δεν έχω ιδέα γιατί, επειδή είμαι πραγματικά ένας πολύ κανονικός τύπος», είπε ο Γουόρεν την Τρίτη. «Μόλις πήραν συνέντευξη από έναν ηλικιωμένο σε μια Ural και για κάποιο λόγο το θεωρούν κουλ».

Στις 13 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γουόρεν έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ρώσο δημοσιογράφο, ο οποίος του είπε: «Αποφάσισαν να σου δώσουν μια μηχανή».

Ο Γουόρεν είπε ότι ένα έγγραφο που έλαβε έδειχνε ότι το δώρο κανονίστηκε μέσω της Ρωσικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ.

Ο Γουόρεν είπε ότι αρχικά πίστευε ότι μπορεί να ήταν απάτη. Αλλά αφού ο Πούτιν και ο Τραμπ αναχώρησαν από την Κοινή Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον μετά την τρίωρη σύνοδό τους την περασμένη Παρασκευή, έλαβε ένα άλλο τηλεφώνημα που τον ενημέρωνε ότι η μηχανή βρισκόταν στη βάση.

Του δόθηκε εντολή να πάει σε ένα ξενοδοχείο στο Άνκορατζ την επόμενη μέρα για την παράδοση. Πήγε με τη σύζυγό του, και εκεί στο πάρκινγκ, μαζί με έξι άνδρες που υπέθεσε ότι ήταν Ρώσοι, βρισκόταν η μοτοσικλέτα σε χρώμα ελιάς, αξίας 22.000 δολαρίων.

«Έμεινα άναυδος», είπε. «Είπα, “Πρέπει να μου κάνεις πλάκα”».

Το μόνο που ζήτησαν οι Ρώσοι σε αντάλλαγμα ήταν να τον φωτογραφίσουν και να τον πάρουν συνέντευξη, είπε: «Αν θέλουν κάτι από μένα, θα απογοητευτούν πολύ».

Δύο δημοσιογράφοι και κάποιος από το προξενείο ανέβηκαν μαζί του στη μοτοσικλέτα και αυτός οδήγησε αργά γύρω από το πάρκινγκ, ενώ ένας εικονολήπτης έτρεχε δίπλα του και βιντεοσκοπούσε.

Η μόνη επιφύλαξη που είχε για την την Ural είναι ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να εμπλέκεται σε κάποιο άνομο ρωσικό σχέδιο. Ο Γουόρεν είπε ότι δεν θέλει μια «ομάδα μισαλλόδοξων να τον κυνηγούν επειδή πήρα μια ρωσική μοτοσικλέτα… Δεν το θέλω αυτό για την οικογένειά μου».

Όταν υπέγραφε τα έγγραφα για την ανάληψη της ιδιοκτησίας της μοτοσικλέτας από τη ρωσική πρεσβεία, παρατήρησε ότι είχε κατασκευαστεί στις 12 Αυγούστου.

«Το προφανές εδώ είναι ότι κύλησε από το πάτωμα της έκθεσης και γλίστρησε σε ένα τζετ μέσα σε περίπου 24 ώρες», είπε.

