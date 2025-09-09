search
09.09.2025
09.09.2025 14:16

Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο (Photos)

09.09.2025 14:16
paidia-technes-new

Με θέμα το περιβάλλον, το Cycladic Kids Festival, το παιδικό φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας), με ελεύθερη είσοδο!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δημιουργεί ένα πολυθεματικό φεστιβάλ τεχνών με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, κινηματογράφο, αφηγήσεις και εικαστικά εργαστήρια εκτός των χώρων του, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά 4 έως 15 ετών.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και Μεγάλο Χορηγό την Eurolife FFH.

Φέτος, το Cycladic Kids Festival εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Το διήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την οικολογική συνείδηση των παιδιών μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά!

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες ΕΔΩ

