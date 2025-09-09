search
09.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.09.2025 09:30

Θεσσαλονίκη: Τεράστιο κλαδί δέντρου έπεσε στην Τσιμισκή – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός (video)

09.09.2025 09:30
Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, όταν τεράστιο μέρος από δέντρο κατέρρευσε στο οδόστρωμα στο ύψος της Στοάς Χιρς.

Το μεγάλο τμήμα του δέντρου έκλεισε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την τροχαία να διευθετεί την κίνηση των οχημάτων λόγω του περιστατικού, ενώ σημειώθηκε έντονη συμφόρηση.

Η αριστερή λωρίδα στο τμήμα μεταξύ Αριστοτέλους και Κομνηνών παρέμεινε κλειστή. Στο σημείο επενέβη η πυροσβεστική η οποία απομάκρυνε το κλαδί από τη μέση του οδοστρώματος.

Όπως αναφέρει εργαζόμενος κοντινού καταστήματος, το κλαδί του δέντρου φαινόταν ήδη φθαρμένο και έτοιμο να πέσει, εγείροντας ερωτήματα για τα αντανακλαστικά των αρμόδιων για τη δημόσια ασφάλεια.

Ωστόσο, το τεράστιο κλαδί έπεσε τόσο αργά ώστε οι διερχόμενοι οδηγοί είχαν χρόνο να αντιδράσουν.

Κλιμάκιο της Τροχαίας είχε αποκλείσει την αριστερή λωρίδας της οδού Τσιμισκή από το ύψους της Αριστοτέλους έως και την Κομνηνών και συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης μάζεψε τα κλαδιά.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Βασίλης Διαμαντάκης, το κλαδί ήταν σάπιο από μέσα και δεν φαινόταν εξωτερικά. Το δέντρο είναι υγράμβαρη και το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ήταν από αυτά που είχαν κλαδευτεί από συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

