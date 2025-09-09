search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 07:21

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

09.09.2025 07:21
glikopsigiou

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι η Σύναξις των Αγίων Ιωακείμ και Άννης.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
  • Κιαράν, Κιάρα

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 – Δύση ήλιου: 19:42
🌕 Σελήνη 16.6 ημερών

Διαβάστε επίσης:

Ταξί: «Χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης – Ειδική σήμανση στα ταξί «επιφυλακής»

Σεισμός Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ – H περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς

Καιρός: Αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά το απόγευμα της Τρίτης – Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

agios savvas new
ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

metaggisi-aimatos-new
ΥΓΕΙΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε την εκκένωσή της – Ετοιμάζει νέα επιχείρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:17
ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

agios savvas new
ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

1 / 3