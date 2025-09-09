Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι η Σύναξις των Αγίων Ιωακείμ και Άννης.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης

Κιαράν, Κιάρα

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 – Δύση ήλιου: 19:42

🌕 Σελήνη 16.6 ημερών

