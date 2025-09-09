Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι η Σύναξις των Αγίων Ιωακείμ και Άννης.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:02 – Δύση ήλιου: 19:42
🌕 Σελήνη 16.6 ημερών
