ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

09.09.2025 09:28

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

09.09.2025 09:28
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media

Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης απασχολεί τις Αρχές της Ρόδου, καθώς μια 19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε μπαρ του νησιού.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ, προσήλθε το πρωί της επόμενης ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η νεαρή είχε βγει να διασκεδάσει με τις φίλες της σε περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών και θεωρείται δημοφιλές κέντρο της νυχτερινής ζωής του νησιού.

Καθώς η παρέα διασκέδαζε σε μπαρ, η κοπέλα συνάντησε εκεί έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. 

Όπως περιέγραψε στην καταγγελία της, μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μπαρ, ο άνδρας την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης.

Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου και εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Η 19χρονη ανέφερε ότι ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά τις έντονες αντιστάσεις και την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη από τον χώρο.

Η νεαρή κατέφυγε το πρωί της ίδιας ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση.

Στην κατάθεσή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη γνωριμία της με τον άνδρα, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν μαζί και το πώς εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την καταγγελία.

Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.

Ο καταγγελλόμενος άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Η υπόθεση έχει προστίθεται σε μια σειρά καταγγελιών που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με θύματα νεαρές τουρίστριες σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Ταξί: «Χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης – Ειδική σήμανση στα ταξί «επιφυλακής»

Σεισμός Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ – H περιοχή δε δίνει μεγάλους σεισμούς

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απείλησε ανήλικους με κυνηγετικό όπλο επειδή… έκαναν φασαρία

ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ: «Στα κάγκελα» οι Ευρωπαίοι – «Μας ξεπούλησε η Κομισιόν, να φύγει η φον ντερ Λάιεν»

ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι μηχανοδηγοί – Διαμαρτύρονται για τις απολύσεις στην Hellenic Train

TRAVEL

The Sun: Η Σίφνος στην κορυφή με τα πιο «value for money» ελληνικά νησιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Η Εθνική κόντρα στη Λιθουανία με όνειρα για πρόκριση στην 4αδα – Το πρόγραμμα των προημιτελικών

LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

