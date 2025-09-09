Λάρισα: Δύο γυναίκες ανάγκαζαν νεαρή Κολομβιανή να εκδίδεται – Αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους

Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν την προηγούμενη Πέμπτη στη Λάρισα με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων.

Οι δύο γυναίκες φέρεται να κρατούσαν παρά την θέληση της μια νεαρή Κολομβιανή σε σπίτι στη Λάρισα και ενώ η ίδια είχε ζητήσει να σταματήσει να συνευρίσκεται με άνδρες.

Οι γυναίκες μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν μετά τη σύλληψη τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα και με την σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία γυναίκα με καταγωγή από την Κολομβία βρίσκεται σε διαμέρισμα της πόλης όπου και εκδίδεται έναντι αμοιβής παρά τη θέλησή της, αστυνομικοί μετέβησαν την Πέμπτη στην εν λόγω οικία όπου και εντόπισαν το θύμα μαζί με τις δύο κατηγορούμενες.

Όπως εξακριβώθηκε, το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από την 43χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, όπου διέμενε με την 35χρονη ομοεθνή του θύματος, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση με άνδρες – πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, προέκυψε ότι, το θύμα, έχοντας πεισθεί από την ομοεθνή της ότι θα κέρδιζε υπέρογκα ποσά σε μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε στην Ελλάδα από την Κολομβία την 30-08-2025 και παρελήφθη από άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια μερίμνησε για την μετάβασή της στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα λάμβανε από την 43χρονη 25 ευρώ για κάθε συνεύρεση. Ωστόσο, όταν γνωστοποίησε την επιθυμία της να διακόψει και να αναχωρήσει από τη χώρα μας, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν, προφασιζόμενες οικονομική οφειλή του θύματος, ενώ επιπλέον η ομοεθνής της την απείλησε.

Οι δύο γυναίκες χθες αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφού απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθερες με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους ενώ για την 43χρονη επιβλήθηκε ακόμα η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Να σημειωθεί πως δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του άνδρα που ανέλαβε τη μεταφορά της γυναίκας στη Λάρισα.

