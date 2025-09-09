search
09.09.2025 09:51

Λάρισα: Δύο γυναίκες ανάγκαζαν νεαρή Κολομβιανή να εκδίδεται – Αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους

traficking

Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν την προηγούμενη Πέμπτη στη Λάρισα με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων.

Οι δύο γυναίκες φέρεται να κρατούσαν παρά την θέληση της μια νεαρή Κολομβιανή σε σπίτι στη Λάρισα και ενώ η ίδια είχε ζητήσει να σταματήσει να συνευρίσκεται με άνδρες.

Οι γυναίκες μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν μετά τη σύλληψη τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα και με την σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία γυναίκα με καταγωγή από την Κολομβία βρίσκεται σε διαμέρισμα της πόλης όπου και εκδίδεται έναντι αμοιβής παρά τη θέλησή της, αστυνομικοί μετέβησαν την Πέμπτη στην εν λόγω οικία όπου και εντόπισαν το θύμα μαζί με τις δύο κατηγορούμενες.

Όπως εξακριβώθηκε, το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από την 43χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, όπου διέμενε με την 35χρονη ομοεθνή του θύματος, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση με άνδρες – πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, προέκυψε ότι, το θύμα, έχοντας πεισθεί από την ομοεθνή της ότι θα κέρδιζε υπέρογκα ποσά σε μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε στην Ελλάδα από την Κολομβία την 30-08-2025 και παρελήφθη από άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια μερίμνησε για την μετάβασή της στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα λάμβανε από την 43χρονη 25 ευρώ για κάθε συνεύρεση. Ωστόσο, όταν γνωστοποίησε την επιθυμία της να διακόψει και να αναχωρήσει από τη χώρα μας, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν, προφασιζόμενες οικονομική οφειλή του θύματος, ενώ επιπλέον η ομοεθνής της την απείλησε.

Οι δύο γυναίκες χθες αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφού απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθερες με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους ενώ για την 43χρονη επιβλήθηκε ακόμα η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Να σημειωθεί πως δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του άνδρα που ανέλαβε τη μεταφορά της γυναίκας στη Λάρισα.

ektimisi_kosmima
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

6650969 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς

adonis-georgiadis-syn-typou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οργίλος ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον γιατρό που, αγενώς, δεν του έδωσε το χέρι

plomari_lesvos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλωμάρι όπως… Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί επενδυτές συμπεριφέρονται σαν έποικοι – Σφοδρές καταγγελίες για όργιο αυθαιρεσιών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
